Bordallo Pinheiro

Depois do sucesso da sua primeira coleção decorativa para a casa, intitulada "Cloudy Butterflies", Claudia Schiffer voltou a juntar-se à Bordallo Pinheiro para a criação de uma linha de mesa.

Mantendo o mesmo tema das borboletas mas onde os azuis dão lugar a tons terra e alaranjados, a modelo alemã apostou em novas peças de loiça que ao lugar prometem ser o foco principal de qualquer mesa.

Ao todo vai ser possível encontrar oito novidades feitas de forma totalmente artesanal que incluem opções como pratos, travessas, canecas, tigelas ou jarros para a água.

Com preços a partir dos 20 euros, a coleção Cloudy Butterflies já está disponível online e nas lojas físicas.

Castelbel

Já pensou em trocar o seu habitual detergente líquido para a loiça por um sabonete? Esta é a proposta da Castelbel, a empresa portuguesa especializada em produtos de luxo perfumados para a casa, que acaba de lançar o sabão Sardinha.

Com extrato de tomilho e propriedades antibacterianas e antioxidantes, esta novidade promete deixar os pratos a brilhar e livres de odores desagradáveis ao mesmo que proporciona um leve aroma a limão e sal marinho à sua loiça e cozinha.

Apesar do seu formato e aspeto original - que se assemelha a um limão -, este deve ser utilizado da mesma forma que um detergente líquido, com a vantagem de durar mais tempo.

O Sabão Sardinha da Castelbel está à venda online e pode ser adquirido por 8€.

Le Creuset

Para ajudar todos os seus clientes a dominar a arte de grelhar este verão, a Le Creuset oferece uma grande variedade de utensílios que vão facilitar os seus cozinhados entre amigos.

A coleção Taste Of Summer é composta por diferentes tipos de grelhadores e grelhas de ferros fundido que prometem ser o seu maior aliado este verão. Para além de serem leves, estes destacam-se pela sua capacidade antiaderente, o facto de não requerem a utilização de muita gordura durante a confeção e serem fáceis de limpar.

Disponíveis em diferentes formatos e cores, descubra todas as opções da Le Creuset aqui.

Acqua di Parma

A Aqua di Parma acaba de adicionar um novo aroma à sua gama Home Collection, dedicada a produtos para a casa, que promete conquistar os fãs da marca.

Chama-se Grazie e vai trazer o cheiro da bergamota, do ylang-ylang, da rosa e do sal marinho para dentro da sua casa, mantendo-a cheirosa durante todo o ano.

"O resultado é um aroma envolvente, reconfortante como o calor do amor, como aqueles momentos da vida pelos quais estamos mais gratos. Em contraste, o brilho da bergamota e os delicados acentos salgados libertam um abanão de vitalidade e alegria", refere a marca em comunicado sobre este lançamento.

A coleção Grazie já está disponível online e em duas versões distintas: na versão difusor (PVP: 82€ 180ml) e na versão vela (PVP: 65€).

De’Longhi

A pensar no verão e na necessidade de ingerir bebidas refrescantes quando as temperaturas apertam, a De’Longhi lançou uma novidade que promete conquistar toda a família.

O segredo está na Eletta Explore, a mais recente máquina de café da marca que, graças à tecnologia de Extração a Frio, vai permitir-lhe criar um cold brew no conforto de sua casa em dois tempos. "Esta bebida de café frio distingue-se do usual 'café com gelo' pelo seu sabor mais doce e suave. É intencionalmente fresca, sendo o aroma extraído dos grãos de café bastante singular, uma vez que a temperatura e a pressão utilizadas nesta extração diferem por completo da habitual preparação de um café quente", refere a marca em comunicado.

Se lhe apetecer algo diferente, pode ainda aceder às mais de 50 receitas disponibilizadas pela marca onde o café pode ser misturado com leite, bebidas vegetais ou alcoólicas. Cada uma destas opções, que variam entre quentes e frias, podem ser finalizadas com uma espuma de leite que pode ser preparada com recurso à tecnologia LatteCrema Cool.

A máquina Eletta Explora está à venda por 1.150€.