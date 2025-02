A Le Creuset acaba de se aventurar num novo segmento que promete conquistar todos aqueles que têm o hábito de levar marmita para o trabalho ou snacks quando estão em viagem.

A coleção On The Go é a mais recente novidade da marca especializada em artigos de cozinha que oferece uma grande variedade de produtos térmicos para quem faz questão de ter sempre algo para petiscar ou bebericar ao longo do dia.

Lancheiras, termos, garrafas de água e canecas são os quatro itens em aço inoxidável e design moderno que compõem este lançamento que oferece tamanhos entre os 350ml e o um litro. É de destacar que para além da sua leveza, estes conseguem integrar uma abertura de rosca dupla e armazenamento em vácuo de parede dupla de forma a que consiga armazenar e desfrutar da sua comida e bebida preferidas em segurança e sem o risco de se sujar.

Uma vez que a cor faz parte do seu ADN, a Le Creuset apostou numa grande variedade de cores que prometem não passar despercebidos por onde quer que passe. Verde, vermelho, amarelo, rosa ou azul são algumas das opções que prometem animar a sua pausa para almoço ou lanche.

Com preços entre os 35 e os 189 euros, estes podem ser adquiridos individualmente ou em packs.

A coleção On The Go da Le Creuset já está disponível online e nas lojas físicas da marca.