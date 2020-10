5 ideias para festejar o Halloween: doçura ou travessura?

O Pão por Deus é uma tradição tipicamente portuguesa em que os miúdos vão de porta em porta pedir bolinhos, no dia 1 de novembro.

Do outro lado do Atlântico, e um pouco por todo o mundo, incluindo o nosso País, festeja-se o Halloween, a 31 de outubro, numa noite em que personagens assustadoras ganham vida e, igualmente, saem à rua para pedir guloseimas.

Sabia que as oferendas aos mortos nestas alturas do ano são comuns em diversas culturas? A história aponta a origem do Halloween e do Dia de Todos os Santos como as festividades célticas.

Curiosamente, no México já se festejava o “Día de Muertos” no último dia de outubro, muito antes do Halloween chegar aos Estados Unidos. E na Europa esta data era representativa da celebração do Samhain – festival Celta que celebrava o fim do verão e o início do inverno.

O Halloween é, na verdade uma mistura de tradições, quase todas de raiz europeia, sobretudo de fundo celta e o Pão por Deus um conjunto de tradições que foi amadurecendo.

Menu doçuras e travessuras

6 receitas para a festa de Halloween

Assustadoramente divertidas e fáceis de fazer com os miúdos, há muitas receitas que pode preparar em família: aranhas de ovo, pizzas múmia, sopa de sangue, sumo do Drácula e suspiros fantasmagóricos!

Porto aposta no Halloween

Espetáculo para a família

O Halloween na cidade do Porto veio para ficar. A plataforma de streaming em Portugal Cliveon vai apresentar, no próximo dia 31 de outubro, às 21.30h um grande espetáculo de data única e de cariz familiar.

Halloween jurássico na Lourinhã

Celebrar entre dinossauros

Para assinalar os festejos de Halloween, o Dino Parque da Lourinhã está a preparar fins de semana completamente jurássicos e assustadores. Consulte toda a programação!

créditos: Joao Costa

Há magia no Museu da Farmácia

Entre poções mágicas e pós misteriosos

Neste Halloween, o Museu da Farmácia convida os mais pequenos a embarcar numa viagem pelo mundo encantado dos magos e dos alquimistas.

Máscaras a rigor nos oceanos assombrados

Sea Life Porto repleto de surpresas

O dia mais assustador do ano está a chegar e o Sea Life Porto preparou uma celebração muito especial para os seus visitantes. Entre os doces e as travessuras e uma visita com as crianças mascaradas a rigor, serão dois dias especialmente açucarados e assustadores.