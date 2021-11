5 filmes e séries da Netflix que vão agradar a toda a família

A 21 de novembro, assinala-se o Dia Mundial da Televisão! Em Portugal, a televisão começou a ser transmitida em 1957, a preto e branco, na Rádio e Televisão Portuguesa (RTP) e as primeiras emissões a cores chegaram nos anos 80. Atualmente, as possibilidades são infinitas, com as plataformas de streaming a falarem mais alto! E o futuro, o que dirá? Por agora, conte com sugestões que vão aconchegar toda a família no sofá.

Hoje, existe uma vasta lista de possibilidades no que toca a televisão, desde a hipótese de viajar no tempo, à panóplia de conteúdos de informação e entretenimento disponíveis, nos diferentes canais e através das plataformas de streaming. Para aproveitar o que de melhor a televisão tem para lhe oferecer, este fim de semana, junte-se aos miúdos, entre mantas e muitas pipocas, e conheça algumas das melhores séries e filmes da Netflix para toda a família! Mundo Jurássico: Acampamento Cretáceo Nesta série, seis adolescentes têm de se unir para sobreviver quando os dinossauros de um acampamento de aventuras inovador na Ilha Nublar escapam ao cativeiro. Será que vão conseguir? Que aventuras os esperam? Aya e a feiticeira Neste filme baseado nos livros de Jill Murphy, Aya, foi deixada num orfanato ainda bebé e adora lá viver. Especialmente porque consegue tudo o que quer. A última coisa que Aya deseja é ser adotada pela feiticeira Bella Yaga…, mas, pela primeira vez na sua vida, o seu desejo não é atendido. Como irá ela escapar? Boss Baby: volta a bombar O Boss Baby leva o seu irmão mais velho Tim para o escritório para lhe ensinar os meandros do negócio, numa série de animação muito divertida, inspirada no filme de sucesso. Preparem-se para continuar a acompanhar as missões secretas dos Templetons. créditos: © 2020 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved. O Clube das Baby-Sitters Quem quer vir dar uma mãozinha a este negócio? Esta série é uma versão moderna da acarinhada coleção de livros de Ann M. Martin sobre um grupo de amigas que gerem um próspero negócio caseiro de babysitting. Acãodemia O quê? Uma escola para cãezinhos? Nesta série, os amigos peludos embarcam numa viagem fantástica sobre uma escola extraordinária para os cães mais adoráveis e curiosos de sempre! Vamos aprender coisas novas juntos?