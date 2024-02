1. Uma viagem no comboio aos Pirenéus Aragoneses

Uma das épocas mais especiais para visitar o Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel é, sem dúvida, o inverno. Esta histórica estação internacional, construída em 1928, fica perto das estâncias de esqui de Candanchú e Astún, e do desfiladeiro de Somport, uma zona montanhosa que assume um carácter único nos meses de inverno, quando os seus picos se cobrem de neve.

O Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel conta com 104 quartos de distintas tipologias repartidas em dois pisos, todos com vistas para os Pirenéus Aragoneses. Este hotel em Huesca é também o local para descobrir a alta cozinha aragonesa, com uma proposta gastronómica que funde a tradição e a vanguarda, liderada pelos chefes Eduardo Salanova e Ana Acín. Entre os restaurantes, vale a pena mencionar o recentemente galardoado, com a sua primeira estrela Michelin, Canfranc Express.

2. Granada como primeiro destino de 2024

Granada é uma das cidades mais espectaculares de Espanha e é sempre uma boa altura para a visitar. O seu excecional património histórico, a sua oferta cultural e gastronómica, o seu ambiente... fazem deste lugar um destino perfeito para redescobrir durante todo o ano. Uma das aberturas mais célebres do ano passado foi o Palacio Gran Vía, a Royal Hideaway Hotel, o hotel 5*, situado num edifício renovado na Gran Vía de Colón e em frente à Catedral.

Desde 1905, é um dos edifícios mais emblemáticos, obra do arquiteto Juan Montserrat Vergés, símbolo do modernismo em Granada. A zona mais especial é, sem dúvida, o bar no rooftop Miralba, um local único onde pode desfrutar de alguns cocktails enquanto aprecia as vistas espectaculares dos edifícios mais emblemáticos da cidade.

3. Voltar a desfrutar do verão num dos icónicos de Tenerife

Tenerife, e as Ilhas Canárias em geral, são um paraíso para aqueles que optam por fugir às temperaturas frias características do inverno. Com um clima idílico, Tenerife torna-se num paraíso, especialmente durante os meses mais rigorosos para o resto da Europa. Visitar a ilha durante este período é um privilégio, mas fazê-lo num hotel como o Royal Hideaway Corales Resot 5* é a cereja no topo do bolo.

Este resort de luxo é composto pelo Royal Hideaway Corales Beach, um hotel só para adultos, ou pelo Royal Hideaway Corales Suites, que tem 114 apartamentos de design, todos com piscinas privadas. Situado na Costa Adeje, o resort tornou-se num emblema da alta cozinha graças às 3 estrelas Michelin e aos 3 sóis Repsol que dois dos seus restaurantes possuem, o que o torna num dos estabelecimentos com maior número de estrelas nas Ilhas Canárias.

4. Benidorm, um inverno mediterrânico

Situado numa localização privilegiada, em frente a uma das mais esplêndidas praias de areia dourada que a Costa Blanca tem para oferecer, ficar no Barceló Benidorm Beach é sinónimo de viver o inverno de uma forma diferente. Considerado um dos hotéis mais emblemáticos durante os anos 60 e 70, o Barceló Benidorm Beach tem um carácter urbano inspirado na cultura local a partir do design mais vanguardista, oferecendo uma experiência cem por cento “benidormense”.

Desfrute do ambiente local com vistas panorâmicas para o Mediterrâneo e para o horizonte da cidade no seu espetacular rooftop bar B-Heaven, situado no último andar do hotel; embarque numa viagem gastronómica à volta do mundo no restaurante La Santa María Gastrobar, especializado em "tapas viajantes" que fundem os sabores da cozinha espanhola com influências culinárias internacionais, ou aproveite a área de fitness para manter a sua rotina desportiva durante a sua hospedagem, fazendo do Barceló Benidorm Beach o melhor alojamento para viver ao máximo esta cidade internacional durante o seu inverno quente.