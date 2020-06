Fazer um pequeno jardim vertical com as suas plantas aromáticas preferidas pode ser simples e divertido. Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger de jardinagem e diretora da revista Jardins, explica-lhe como. É mais fácil do que julga!

Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram