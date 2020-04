Derivada da técnica bonsai, desenvolvida pelo povo japonês no século XVII, esta solução decorativa, mais simples do que possa parecer, caracteriza-se pelo uso de um recipiente diferente do comum, a raiz da planta envolvida em musgo.

