Vista a sua casa num estilo contemporâneo com “attitude”

Misturar o passado e o presente sempre funcionou em decoração e continua a ser uma forte tendência. Esta releitura do passado feita para homenagear, resgatar e enriquecer os projetos de decoração de forma nostálgica, apresenta novas versões inspiradas nos itens de outra época, mas criando peças renovadas e contemporâneas.

Com referências que remontam os Anos 50 e 60, é marcado por cor e personalidade, foca-se na personalização e recriação de móveis e acessórios, trazendo exclusividade, estilo, luxo e funcionalidade para sua casa. Outra das características marcantes são a mistura de formas abstratas e geométricas e o uso de padrões de vegetação tropical.

Utiliza texturas como o veludo e tons terrosos coordenados com cores mais vibrantes mas em tons pastel. A presença do dourado e as curvas glamorosas são essenciais e transportam-nos para um ambiente de luxo resgatando memórias afetivas e criando cenários que nos contam uma história.

créditos: hôma

Aventurar-se por esta decoração é uma boa maneira de demonstrar bom gosto pelas formas do passado mas com uma criativa repaginação para os tempos atuais. Invista nesta temática, inspire-se e transforme a sua casa.

Para entender melhor esta tendência, deixamos alguns exemplos e inspirações que pode adotar, criando ambientes únicos, apaixonantes e com significado, trabalhando na riqueza dos detalhes com atitude. Siga estas e mais propostas em hôma Happy Home Living.

Um estilo com influências rêtro

O estilo contemporâneo de influência rêtro é uma das grandes tendências deste ano. Um movimento artístico que retoma elementos de décadas passadas através de releituras contemporâneas, misturando a nostalgia e o deslumbre que encantam como uma viagem no tempo.

Com raízes fortes no Art Déco, o retrô contemporâneo é uma interpretação moderna com referências do passado. Isto significa que não é uma cópia exata de formas antigas, mas sim uma releitura que resulta numa nova criação.

créditos: hôma

Este estilo privilegia formas compostas por mobiliário de linhas retas, peças com círculos e semicírculos perfeitos, além de cores fortes mas em tons sóbrios, sem esquecer o imprescindível dourado.

O charme e as curvas glamorosas dos anos 50 dão o ar da sua graça numa decoração de estilo contemporâneo que se caracteriza por uma mistura de elementos de época com acabamentos funcionais, materiais elegantes, motivos tropicais e cores marcantes, transmitindo luxo e exotismo.

Releituras que encantam

O estilo retrô contemporâneo é caracterizado por formas geometrizadas que são relativamente simples e objetivas, mas com um glamour e exuberância que o afasta do minimalismo. A presença de revestimentos com padrões e o uso do dourado como cor, são fortes características deste estilo, além da predominância forte de azul, dos rosa e laranja e de uma paleta neutra de tons terrosos.

O cimento afagado como revestimento também tem lugar de destaque, o que pode ser interpretado como uma referência ao Art Déco, que foi pioneiro no uso criativo deste tipo de material.

Revestimentos em tons de cinza que remetem ao cimento também são utilizados, assim como madeiras, fibras naturais e elementos metálicos foscos.

É possível perceber uma busca por materiais mais crus, mas que são adornados com outros de formas mais complexas.

créditos: hôma

A presença do mármore também é evidente nos ambientes deste estilo. São versáteis, duráveis e majestosos, criando ambientes inspirados nos grandes palácios. Disponíveis em vários tons, podem fazer contraste com elementos mais sóbrios como a madeira, o bambú, a palhinha e materiais metálicos, enriquecendo a experiência visual e criando uma nova leitura.

Na homenagem do retrô contemporâneo ao Art Déco, também estão referências aos móveis que lembram objetos modernistas. Ao combinar elementos contrastantes como cadeiras metálicas em mesas de puro mármore, a proposta de exuberância e opulência é bastante clara.

Os objetos não devem ser meramente decorativos, devem ser funcionais também.

A vibração das cores

Aplicar uma boa mistura de cores é um dos artifícios que ajudam a compor este novo estilo e escolher tons que combinam e promovem harmonia visual é sempre um bom caminho para dar vida à decoração e compor novos cenários.

Apesar de normalmente utilizar tons sóbrios ou uma paleta de cores terrosas, também emprega elementos com cores mais fortes que se destacam e ampliam a complexidade da decoração.

As combinações de cores são muitas, como o uso do tom azul noite com o rosa pálido ou a mistura do mesmo rosa com um tom terroso de laranja. O cinza um pouco mais quente também é utilizado, especialmente nos tons do cimento.

créditos: hôma

As cores ganham destaque e as tonalidades vibrantes tomam conta deste tipo de decoração e por isso, os tons de laranja, rosas, azuis e amarelos não podem faltar.

Por fim, as tonalidades metálicas também têm um espaço garantido, por expressarem a obsessão futurista do Art Déco e, ao mesmo tempo, exaltar outros elementos da decoração, quando utilizados em conjunto com materiais mais discretos.

O dourado é uma cor bem presente e pode ser introduzido de forma que destaque o local onde é aplicado, transmitindo luxo e requinte.

Estampados com desenhos de outrora

Para começar a decoração deste estilo, um bom primeiro passo a dar é escolher os estampados que marcarão presença na sua decoração.

Têxteis com motivos geométricos simples e também com motivos tropicais, sejam eles em tonalidades delicadas ou mais fortes, são aconselháveis investimentos para projetos que querem seguir esta tendência.

créditos: hôma

As capas de almofadas, um cadeirão ou uma banqueta, podem ser alguns dos itens que carregam estes estampados especiais para a composição do ambiente. Em veludo liso ou estampado, em algodão ou bordadas são muitas as opções por onde pode escolher. A combinação entre almofadas decorativas com tonalidades semelhantes mas com padrões distintos deixa a decoração equilibrada e com harmonia.

créditos: hôma

Materiais com pegada atual

Existem certos elementos que já não são muito comuns em casas e apartamentos mais modernos e muitos deles têm a ver com os materiais e com as texturas, o que nos leva a experiências tácteis e de memória afetiva.

Pode misturar sem medo formas e materiais, formas abstratas e formas geométricas simples e materiais como a madeira, a palhinha, o bambú, a juta e o metal.

créditos: hôma

Os móveis principais devem ter linhas simples mas com design inovador e podem ser coordenados com elementos com curvas glamourosas.

Aposte em sofás longos, com acabamento liso e em poltronas arredondadas com pés em madeira em formato palito, tão característicos das linhas rêtro.

créditos: hôma

Cadeiras de palhinha ou bambú com mesas de tampo de mármore e pés em metal dourado podem ser misturados e proporcionam um ambiente audaz mas sofisticado.

O pavimento também possui um papel importante na decoração e escolhas como a madeira, ou o cimento afagado são ótimas opções.

Invista em peças chave com ícones que não saem de moda

Ao escolher os móveis certos, para completar a decoração não se pode esquecer dos acessórios e das peças decorativas. Estes complementos deixam a casa familiar, sofisticada e personalizada.

Quadros, espelhos, abajures, jarras em cerâmica ou metal dourado e pratos decorativos não podem faltar na sua seleção.

créditos: hôma

Artigos que relembram tempos passados são os grandes destaques. Pode ser uma placa decorativa, um quadro ou até um poster, o importante é que ele traga uma imagem que nos leve a viajar diretamente para décadas anteriores. Fotos de ídolos que marcaram uma época, como Audrey Hepburn, Marilyn Monroe ou Elvis Presley são alguns bons investimentos para reforçar a composição deste estilo.

créditos: hôma

As plantas de grande porte, essencialmente tropicais são outro dos elementos que deve estar presente nestes ambientes trazendo magnitude e sofisticação.

Lembre-se que cada objeto tem um carácter único como uma peça de Arte.

Iluminação intimista

Uma iluminação especial é outro ponto forte encontrado em decorações que seguem este estilo.

Abajures com cúpulas delicadas também são bons exemplos de produtos que ajudam a oferecer iluminação na medida certa para a decoração.

Candeeiros de suspensão, de mesa ou de pé, em forma de esfera perfeita, em vidro fosco com estrutura dourada são alguns dos itens usados que remetem para a época rêtro. Motivos vegetais de palmeiras em metal dourado são também muito utilizadas trazendo opulência e exotismo.

Para um ambiente intimista, opte por castiçais metálicos dourados em forma circular que são peças decorativas marcantes e com funcionalidade que marcam a diferença na decoração.

Gostou das nossas sugestões? Esperamos que se consiga inspirar na altura de adaptar a decoração da sua casa.

Investir numa decoração neste estilo, é uma ótima ideia para os que adoram objetos que já foram sucesso em décadas passadas e que continuam com força total nos dias de hoje. Siga todas as propostas em hôma Happy Home Living e arrase na decoração.