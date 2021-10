Tons escuros: uma boa aposta na decoração

A decoração em tons escuros deixa o ambiente intimista e sofisticado, porém, como qualquer cor, exige bom senso e alguns cuidados especiais na sua utilização.

Quebrando o paradigma de que a utilização de mobiliário e peças em cores escuras criam ambientes pesados e sombrios, esta tendência em decoração consegue surpreender. Os tons escuros trazem elegância e sofisticação aos espaços e podem ser utilizados em várias áreas da casa, conferindo um charme especial a cada uma delas.

Separámos alguns exemplos da hôma Happy Home Living de como deverá utilizar este estilo e juntámos sugestões de peças, para ajudar quem deseja implementar este género de decoração.

créditos: hôma

Espaços sofisticados

Independentemente da dimensão da sua casa, com pequenos detalhes e truques é possível transformá-la num espaço mais intimista e sofisticado.

créditos: hôma

A decoração sofisticada é mais do que um estilo decorativo, é um conceito que pode ser encaixado em vários estilos. Esta pode estar nos acabamentos, no uso das cores ideais, na escolha do mobiliário mas fundamentalmente está presente na harmonização geral dos acessórios e de todos os elementos existentes, de forma a criar unidade entre eles. Foque-se nos detalhes e nos acabamentos, preferindo peças de boa qualidade e misturando materiais, texturas e peças imponentes e marcantes que enalteçam a decoração.

Para finalizar, outro dos pontos importantes e que não se deve nunca esquecer é de tornar sempre o espaço prático, organizado e funcional. Não precisa encher demasiado os ambientes, as próprias peças é que devem ser de linhas simples mas marcantes de forma a preencherem o espaço com a sua presença.

Decoração que se une na perfeição

Um dos aspetos que mais contribui para a criação de um espaço é a correta mistura de materiais e a disposição de cada elemento.

Misture mobiliário em ferro e madeira com cadeiras forradas a veludo e poltronas em pele. Vai ver que esta é uma boa simbiose de materiais que tornam o seu espaço único e com personalidade. Aposte ainda em elementos decorativos com pormenores dourados.

Este mix de texturas vai ajudar a criar ambientes com menos monotonia e mais sofisticação.

créditos: hôma

O ferro preto, a madeira e o dourado

O uso do dourado é sinónimo de luxo e sofisticação. Esta cor, quando bem aplicada nos espaços, é capaz de traduzir luminosidade e elegância e tornar o local único.

O dourado está cada vez mais presente nos objetos, nos acessórios, e em pormenores do mobiliário. É possível combinar este tom sem pesar o ambiente, trazendo a luz e o requinte que o seu espaço merece. A primeira coisa a fazer é analisar como esta cor pode ser encaixada de modo elegante e equilibrado, sem destoar de outras peças. A ideia é que seja integrada e que ao ser misturada com os tons mais escuros, personalize o seu espaço.

No momento de escolher, aposte em tons como o preto e o cinza e misture-os com tons terrosos, como é o caso do camel, a cor ferrugem e o dourado ou ainda com tons de verdes e azuis, para compor um espaço bastante sofisticado, atual e elegante.

créditos: hôma

Utilização de espelhos

Quando bem localizados, os espelhos trazem luminosidade e profundidade aos ambientes. A sua aplicação amplia os espaços com elegância e reflete os móveis e itens decorativos, provocando sensações de alongamento, maximização e continuidade trazendo profundidade visual.

A moldura pode ser em ferro ou em dourado metálico. O ideal é optar por aquela que melhor componha a decoração.

créditos: hôma

Iluminação

A iluminação também é uma forma de destacar certos objetos. Utilize, por exemplo, iluminação embutida em prateleiras e dê mais ênfase a algumas peças de decoração que lhe são especiais criando uma iluminação especifica sobre esses elementos.

Na escolha dos candeeiros de suspensão, opte por linhas simples mas com efeitos geométricos interessantes.

Contar com uma iluminação boa por cima dos espelhos também é uma ótima forma de deixar o ambiente com mais conforto. Lembre-se de escolher bem os tons das luzes, pensando no efeito que pretende causar.

créditos: hôma

Mistura de padrões lisos com estampados

Uma das tendências do momento é a mistura de estampados, bastante utilizada em almofadas sobre o sofá, por exemplo. Assim, aposte num conjunto liso e outro com padrões geométricos trazendo uma dinâmica especial ao ambiente . As almofadas podem ainda ser de diferentes materiais, como lã, seda, veludo ou pele.

Outra forma de trazer mais aconchego é por meio de tapetes colocados na sala de estar, na sala de jantar ou no quarto. Podem ser de diferentes materiais e também com estampados geométricos. Procure sempre harmonia entre os elementos de decoração e não tenha medo de errar com tons e texturas variadas.

créditos: hôma

Pense nos detalhes

Alguns ambientes têm o dom de transmitir elegância e singularidade.

Ao contrário do que pode parecer, atingir esse efeito não é assim tão difícil. O segredo é criar alternativas originais com recursos fáceis e com muita atenção aos detalhes.

créditos: hôma

Neste caso, o protagonista absoluto é o cadeirão num tecido estampado original e marcante. Na parede, em vez de se exibir uma obra de arte, foi criada uma inusitada composição de molduras que criou um efeito geométrico interessante.

Para finalizar, outros dois elementos bem escolhidos adicionam charme ao espaço: de um lado, a compor a parede, foi colocado um relógio em sintonia com a escolha cromática, enquanto do outro, foi colocado um grande cesto com uma planta que fecha o ambiente de uma forma equilibrada.

A sofisticação fica também por conta dos detalhes e pormenores decorativos.

créditos: hôma

Deixe-se envolver por estes ambientes e peças de tons mais escuros e fechados e vai ver que não se vai arrepender com o resultado final. Siga estas tendências e inspire-se com as propostas da hôma Happy Home Living.