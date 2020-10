Tenha um jardim sempre florido. As plantas com floração longa que são um bom investimento

Muitas vezes, as plantas com flores exigem alguns cuidados extra de manutenção, principalmente se forem plantas anuais. "Selecionei algumas plantas que são garantia de uma floração exuberante e que são pouco exigentes em cuidados de manutenção, uma vez que são plantas perenes, com um ciclo de vida é igual ou superior a três anos", explica Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger e diretora da revista Jardins.

"Para tal, deve ter o cuidado de as plantar nas condições ideais para o seu desenvolvimento, tendo em atenção a exposição solar, o pH do solo e as disponibilidades de água, pois estes são alguns dos fatores limitantes para o sucesso no desenvolvimento das suas plantas. Todas as plantas selecionadas conseguem desenvolver-se em boas condições ao longo de todo o país", sublinha a especialista.

Até por quem dispõe de pouco espaço para o fazer. "Podem ser cultivadas em vaso, desde que estes estejam bem drenados, com uma boa camada de argila, para garantir que as plantas não sofrem de asfixia radicular", refere Teresa Chambel. Uma das que sugere é a ameixa-de-natal, também conhecida como Carissa macrocarpa. "É um arbusto de folha persistente resistente com folhas brilhantes num tom verde-escuro, flores brancas aromáticas e fruto encarnado comestível que aparece no inverno, na época do Natal", refere.

Esta variedade botânica gosta de solos arenosos, alcalinos e secos, além de zonas com sol ou meia sombra. "É uma planta que resiste à secura e à salinidade, o que a torna numa boa opção para jardins perto do mar. Cresce até um a dois metros e faz uma bonita sebe", elogia a arquiteta paisagista. O lilás-da-califórnia, Ceanuthus thyrsiflorus Repens, outra das opções, é um arbusto de folha persistente e floração azul exuberante.

Na primavera e no verão, são muitos os jardins que enchem de cor. "Esta planta gosta de sol mas tolera a meia sombra, não sendo exigente em termos de solos desde que sejam bem drenados. Aguenta o ar do mar e a salinidade no solo. Necessita de regas quando está calor. A poda anual deve ser feita logo a seguir à floração. De crescimento rápido, atinge de 30 a 40 centímetros de altura", esclarece ainda a arquiteta paisagista.

"Faz verdadeiros tapetes azuis", sublinha a blogger, autora de livros de jardinagem. As sardinheiras, Pelargonium Sp como também foram batizadas, são outra das opções a considerar. "Gostam de sol e são pouco exigentes com o solo", sublinha. "Necessitam de uma boa drenagem e matéria orgânica", afirma Teresa Chambel. "São muito resistentes à secura, às pragas e às doenças", acrescenta ainda a diretora da revista Jardins.

Ainda assim, exigem cuidados. "Durante o período de floração, devem remover-se as flores secas para estimular novas florações", aconselha. "As variedades mais utilizadas são a Pelargonium zonale, de porte ereto e flores abundantes, assim como a Pelargonium peltatum, com ramos pendentes, muita floração, ideal para floreiras, além da Pelargonium graveolens, com aroma a limão, que afasta os mosquitos", refere.