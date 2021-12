Tendências que perduram no tempo e se mantêm ano após ano

Nesta altura já se começam a anunciar as tendências para o ano que se segue, seja na moda como na decoração. Mas algumas delas são intemporais e perduram no tempo, mantendo-se na moda ano após ano.

A casa é um lugar de refúgio, de reunir a família e os amigos, de descanso e, para alguns, de trabalho. E esse ambiente precisa, portanto, de ser cada vez mais aconchegante e funcional. As tendências de decoração mostram que, com criatividade e harmonia, conseguimos ter uma casa que reflita a nossa personalidade e seja acolhedora ao mesmo tempo.

De acordo com o que já acontecia este ano, a busca pelo natural continua forte na decoração em 2022, tendo um maior reflexo no uso de formas, texturas e padrões orgânicos em consonância com a natureza. Valorizando o natural, desde formas humanas a animais, passando por uma paleta de cores com base black & white e recorrendo ao uso de muitas plantas e padrões florais, estas são algumas das principais tendências que vamos continuar a ver no próximo ano.

Vamos falar-lhe de cada uma delas, de como as pode manter em sua casa ou, para quem ainda não tiver aderido, possa fazê-lo sabendo que continuam atuais. Aproveite as nossas sugestões para se inspirar nas propostas da hôma Happy Home Living.

A parceria perfeita: o black & white

Tal como na moda, o preto e branco continua a ser uma tendência no mundo da decoração. Fácil de combinar e versátil, esta dupla encaixa na perfeição tanto em ambientes mais clássicos como nos mais contemporâneos e minimalistas.

Esta combinação é sinónimo de elegância e simplicidade ao mesmo tempo que torna os ambientes mais “clean”, tendo ainda a vantagem de se misturar facilmente com qualquer outra cor.

O branco é um tom mais frio mas que traz leveza e paz, além de ampliar os espaços e dar a sensação de liberdade. Já o preto é sofisticado e imponente, conferindo seriedade e prudência.

Juntas, são duas cores potentes que se opõem e se completam. Capazes de proporcionar mais charme e elegância aos espaços, esta paleta permite expressar a individualidade dos moradores de forma equilibrada e sofisticada.

No entanto, existem alguns cuidados que devemos ter ao combinar estes dois tons para não tornar os ambientes monótonos nem exagerados.

De acordo com a simbologia das cores, quando usadas em excesso, o preto pode escurecer o ambiente, transmitir a sensação de redução de espaço e criar uma atmosfera mais carregada e escura. Já o ambiente todo branco pode estimular a ansiedade e deixar o lugar frio, vazio e impessoal.

Para conseguir um bom equilíbrio, misture-as na proporção certa e introduza diversas texturas ou mais uma cor em apontamentos para quebrar a monotonia. Aproveite o uso de espelhos, que deixam os ambientes mais amplos, e que retiram a sensação de diminuição que por vezes o preto pode trazer.

Para tornar o ambiente mais quente, abuse dos elementos aconchegantes com muitos têxteis e com iluminação indireta. Use estas duas cores em qualquer ambiente da casa, quer seja nos tapetes, nos móveis, na iluminação, nas almofadas ou em peças decorativas.

créditos: hôma

Rostos em objetos e quadros

Seja em quadros, nos objetos ou em estampados têxteis, a imagem de rostos continua em alta e pode ser explorada das mais diversas formas.

Estes elementos estimulam a criatividade e criam atmosferas que nos convidam a viajar e a trazer para o nosso dia a dia memórias de outras partes do mundo.

Com muita expressão, estes objetos transportam movimento e vivências quebrando a monotonia de alguns espaços. Pendure quadros nas paredes e utilize peças decorativas com esta temática para dar vida aos ambientes e é garantido o sucesso da sua decoração.

créditos: hôma

Padrões florais

Sendo uma das escolhas mais unânimes na decoração, o estampado floral veio para ficar.

Em almofadas decorativas, nos têxteis de cama ou até em papel de parede, as flores podem trazer o clima da estação mais florida do ano para dentro de sua casa.

Além dos vasos com plantas, as flores podem fazer parte da decoração por meio de estampados aplicados em diversas superfícies. Com uma ampla variedade de desenhos que podem ser aplicados em vários estilos de decoração, vão conferir um aspeto romântico e fresco ao ambiente. Com motivos pequenos, médios ou grandes, escolha aquele que mais se identifica com o seu estilo.

Aposte na versatilidade e traga cor e alegria para a decoração do seu espaço. Inclua elementos naturais ou flores secas, use jarras de vários formatos e dimensões e transporte a natureza para junto de si.

créditos: hôma

Tendência animal

A decoração de inspiração animal continua a ser uma tendência que perdura a cada ano que passa. É uma decoração orgânica e natural que aproxima a natureza da nossa casa, proporcionando um ambiente muito acolhedor.

Além disso, este tipo de peças trazem mais estilo para dentro das divisões porque são verdadeiras obras de arte que marcam a diferença pela originalidade que transmitem.

créditos: hôma

Esta tendência é também muito usada nos quartos de criança, tendo animais que os acompanham no seu crescimento e fomentam a fantasia. De uma forma mais animada ou mais estilizada, estas são figuras que se transformam em amigos e verdadeiros guardiões na hora de dormir e que surgem em histórias e aventuras únicas.

créditos: hôma

Estas são algumas das tendências que vão continuar em força em 2022. Acompanhe estas e outras propostas de decoração da hôma Happy Home Living e torne a sua casa ainda mais confortável para o próximo ano.