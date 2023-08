Staycations: Aproveite mais a sua casa

Com a agitação do dia a dia, muitas vezes negligenciamos o verdadeiro potencial da nossa própria casa. A correria leva-nos a procurar constantemente destinos distantes para as férias, na tentativa de encontramos descanso e diversão.

No entanto, é hora de repensarmos esta mentalidade e descobrir as maravilhas que podem ser encontradas no nosso próprio lar. As staycations, é uma expressão que combina as palavras "stay" (ficar) e "vacations" (férias). Esta forma de férias tem ganho cada vez mais popularidade, pois permite desfrutar e explorar ao máximo o conforto do nosso próprio espaço.

Ao adotar a mentalidade de staycation, descobrimos que a nossa casa tem muito mais para oferecer. Este é um lugar onde podemos sentir-nos verdadeiramente confortáveis, relaxados e em paz. Ao explorar as possibilidades que a nossa casa nos proporciona, podemos transformá-la num refúgio acolhedor e personalizado, onde cada cantinho se torna especial.

Prepare-se para redescobrir o prazer de estar em casa e criar memórias inesquecíveis nos ambientes que conhece tão bem. Está na hora de transformar o lugar onde vive num destino de férias perfeito.

Descubra como criar ambientes acolhedores, transformar espaços exteriores em verdadeiros refúgios e explore a culinária em casa para desfrutar de momentos de relaxamento e diversão. Siga as nossas dicas e inspire-se nas soluções da hôma happy home living.

CRIE AMBIENTES ACOLHEDORES

Criar ambientes acolhedores é essencial para desfrutar plenamente das staycations. Esta é a oportunidade perfeita para transformar a sua casa num refúgio aconchegante, onde possa relaxar e sentir-se verdadeiramente em paz.

Comece por pensar na paleta de cores que quer encorpar na sua casa, opte por cores suaves e relaxantes nas paredes, como tons de bege, cinza-claro ou azul suave. Estas cores criam uma atmosfera tranquila e acolhedora.

créditos: hôma

Invista em móveis que proporcionem conforto e aconchego: sofás e cadeirões são ótimas opções. Invista também em almofadas e mantas macias, que são perfeitas para relaxar e desfrutar de momentos de leitura ou assistir a filmes. Considere também a adição de um tapete felpudo, que traga textura e sensação de conforto aos seus pés.

créditos: hôma

Acrescente elementos decorativos que reflitam a sua personalidade e gostos pessoais. Quadros, molduras, estátuas ou objetos em matérias artesanais como o rattan, são objetos que trazem uma sensação de familiaridade e calor ao ambiente. Adicione plantas, que além de decorativas, trazem vida e frescor para o espaço.

créditos: hôma

Os aromas têm um poder incrível de criar uma atmosfera acolhedora. Utilize velas perfumadas, difusores de óleo ou incensos com fragrâncias suaves e relaxantes. Opte por aromas como lavanda, baunilha, canela ou eucalipto, que trazem sensações de tranquilidade e bem-estar.

créditos: hôma

No que se refere à iluminação a máxima deve ser sempre: aproveitar a luz natural o máximo possível! Para isso, opte por cortinas em materiais leves e translúcidas, como o algodão, que permitem a entrada de luz durante o dia. À noite, escolha iluminação indireta com lâmpadas de intensidade ajustável, para criar uma atmosfera mais intimista.

créditos: hôma

Lembre-se que a ideia é criar ambientes que transmitam uma sensação de paz, conforto e aconchego. Ao desenvolver espaços acolhedores na sua casa, vai estar a criar um verdadeiro santuário, onde poderá desfrutar plenamente das suas staycations e aproveitar ao máximo os momentos de relaxamento e descanso.

TRANSFORME O SEU ESPAÇO EXTERIOR

Durante as staycations, o espaço exterior da sua casa torna-se num refúgio perfeito para desfrutar do ar livre e criar momentos inesquecíveis. Transformar esta área num ambiente acolhedor e convidativo pode fazer toda a diferença.

créditos: hôma

Crie uma área de estar confortável ao ar livre, onde possa relaxar e aproveitar momentos de tranquilidade. Invista em móveis confortáveis, como cadeiras, cadeirões ou um sofá, escolha materiais como rattan sintético e desta forma estas peças de mobiliário terão uma grande durabilidade. Adicione almofadas e mantas para tornar o espaço ainda mais aconchegante.

créditos: hôma

Aproveite o seu espaço exterior para desfrutar de deliciosas refeições ao ar livre. Crie uma área de jantar com uma mesa e cadeiras adequadas para acomodar os seus convidados ou familiares. Adicione um barbecue a gás ou a carvão para preparar refeições saborosas durante as staycations. Para dar um toque especial, decore a mesa com arranjos de flores, velas ou luzes decorativas, criando um ambiente acolhedor.

créditos: hôma

Aproveite ainda para criar pequenos recantos de relaxamento em diferentes áreas do seu espaço exterior. Pode ser um cantinho com um cadeirão baloiço ou uma cama de rede para descansar. Esses recantos proporcionam momentos de serenidade e paz, permitindo que aproveite ao máximo o seu espaço exterior.

Por fim, não se esqueça de acrescentar iluminação para tornar o seu espaço convidativo mesmo à noite. Use luzes de jardim, tochas, cordões de luz ou candeeiros solares para criar uma atmosfera mágica. A iluminação suave e difusa ajuda a criar um ambiente relaxante, perfeito para desfrutar de uma noite tranquila no seu refúgio exterior.

créditos: hôma

Se quiser ir ainda mais longe, aproveite para investir numa piscina, seja ela redonda, retangular ou prismática. Não se esqueça de investir em materiais de qualidade.

Transformar o seu espaço exterior num local acolhedor irá permitir que aproveite o melhor da natureza e do ar livre sem sair de casa. Aproveite para relaxar, socializar e criar memórias preciosas durante as suas staycations.

EXPLORE A CULINÁRIA EM CASA

Durante as férias em casa, uma das formas mais gratificantes de aproveitar o tempo é explorar a culinária. Transforme a sua cozinha num espaço criativo e experimente novas receitas, sabores e técnicas culinárias.

créditos: hôma

Antes de começar as suas férias reserve um tempo para planear as refeições que deseja experimentar. Pesquise receitas inspiradoras, explore diferentes cozinhas e faça uma lista de ingredientes que precisa adquirir. Desta forma irá conseguir organizar-se e aproveitar ao máximo a sua jornada gastronómica em casa.

Utilize esse período para se aventurar em pratos mais complexos ou desafiadores. Experimente preparar uma refeição étnica, como comida tailandesa, mexicana ou indiana. Ou mergulhe na arte da confeitaria e faça sobremesas deliciosas, como tortas, bolos ou macarons. Aproveite a oportunidade para aprender novas técnicas culinárias e expandir o seu repertório gastronómico.

Aproveite suas staycations para explorar novos utensílios de cozinha e equipamentos que pode adquirir. Invista numa panela de alta qualidade, numa faca afiada ou até mesmo num gadget culinário específico que possa facilitar as suas experiências na cozinha. Além disso, não se esqueça da decoração! Crie um ambiente agradável na sua cozinha, com plantas, quadros ou acessórios temáticos, para tornar a experiência culinária ainda mais prazerosa.

créditos: hôma

Explorar a culinária em casa durante as férias vai permitir que desenvolva as suas habilidades culinárias, descubra novos sabores e desfrute do prazer de preparar refeições deliciosas. Transforme a sua cozinha num espaço criativo e experimente o mundo da gastronomia sem sair de casa. Aproveite cada momento, desde o planeamento das receitas até à execução e o momento de saborear os pratos. Permita-se explorar diferentes ingredientes, técnicas e sabores, descobrindo novas paixões e aprimorando as suas habilidades na cozinha.

Lembre-se também de que a culinária vai além do ato de cozinhar. Crie uma atmosfera agradável na hora de servir e desfrutar das refeições. Decore a mesa com elegância, utilizando individuais de mesa, guardanapos de tecido e velas perfumadas. Coloque uma música suave para criar um ambiente acolhedor. Desfrute de cada garfada, saboreando os aromas e os sabores dos pratos preparados com carinho.

créditos: hôma

Desperte o chef que há em si, experimente novas receitas e saboreie cada momento desta jornada culinária. Aproveite as vantagens de desfrutar de refeições preparadas com amor e dedicação, compartilhando momentos inesquecíveis ao redor da mesa.

As staycations oferecem a oportunidade perfeita para desfrutar da sua casa de uma forma única e significativa. Ao investir um pouco de tempo e criatividade na decoração, é possível transformar o seu lar num verdadeiro refúgio pessoal.

Aproveite os ambientes acolhedores, tanto internos quanto externos, explore diferentes áreas de lazer e descubra novas habilidades culinárias. Lembre-se de que, mesmo sem sair de casa, é possível criar memórias inesquecíveis, relaxar e recarregar as energias. Reserve tempo para desfrutar das maravilhas da sua própria casa durante as staycations e redescubra todo o potencial que a sua casa tem para oferecer.

Com estas sugestões, transforme o seu lar num refúgio perfeito. Na hôma happy home living tem tudo o que precisa para tornar a sua casa num verdadeiro oásis.