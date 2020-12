Se procura ter uma casa mais quente deve, em primeiro lugar, verificar as condições de isolamento. Analise o estado geral do telhado, das paredes exteriores, das janelas e das portas. Não se esqueça também do estado da ventilação e do pavimento. Se a sua casa estiver em boas condições pode poupar até 40% na fatura da energia, uma vez que há menos desperdício de calor.

Depois de verificado o estado da casa é preciso escolher o aquecimento. O conforto e o bem-estar são fundamentais, especialmente neste período que estamos a viver.

A salamandra é uma boa solução, não só porque é uma peça decorativa, mas também porque é um aquecimento de fácil instalação. Não necessita de realizar obras, basta ter ligação a uma saída de fumos.

créditos: Leroy Merlin

Na salamandra alimentada a pellets praticamente não existe desperdício de calor, o que permite aproveitar 90% do calor gerado. Para além de eficiente, esta é uma solução prática uma vez que é possível regular e programar o seu acendimento, além de que os pellets - compostos por resíduos provenientes da limpeza das florestas e dos desperdícios da indústria madeireira - são uma solução ecológica e fácil de transportar e armazenar. A sua combustão produz um baixo nível de emissão de CO2 e pode poupar até 22% na fatura da energia.

Se gosta do cheiro a madeira e de uma peça decorativa mais tradicional, então a salamandra alimentada a lenha é a solução que lhe permite poupar até 20% na fatura mensal.

créditos: Leroy Merlin

Vantagens de uma salamandra ou recuperador a lenha Ecodesign: - Poupança até 40% em lenha; - Redução das emissões respeitando o meio ambiente; - Redução de cinzas de 40%; - Vidro mais limpo, obtendo uma melhor visão do fogo.

O recuperador de calor também é uma outra opção a considerar. Encastrado na parede ou integrado numa lareira, é uma solução excelente para obter uma elevada eficiência energética. Com o equipamento adequado pode aquecer várias divisões em simultâneo. Ao colocar um recuperador de calor na sua casa pode poupar até 20% de energia.

O ar condicionado é uma das soluções mais escolhidas pelas famílias, pois também permite refrescar a casa. Este mantém uma temperatura constante durante todo o dia e com a tecnologia Inverter terá uma maior eficácia energética, conseguindo uma poupança de até 55% na sua fatura.

Descubra todas as soluções de aquecimento adequadas às suas necessidades. Não existe uma solução melhor do que a outra, existem sim soluções mais adequadas a cada situação.

Utilize o serviço de atendimento à distância e compre online de forma cómoda, no conforto do seu sofá. Conte connosco em todos os momentos.

A sua casa pode ser a melhor companhia.