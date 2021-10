Se quer ver o seu jardim cheio de flores exuberantes logo a partir do final do inverno, outubro é a altura ideal para preparar as sementeiras das variedades botânicas que começam a desabrochar nessa época. Uma bandeja, um plástico, sementes e os nossos conselhos são suficientes. Não precisará de muito mais. Aproveite os seus tempos livres que possa ter neste período e siga os três passos (muito) simples que lhe sugerimos. Depois, é só esperar pelo regresso das andorinhas e das restantes aves migratórias.

1. Distribua as sementes

Encha uma bandeja de sementeira com substrato especial, um produto que encontra facilmente em qualquer centro de jardinagem. De seguida, deite as sementes de forma homogénea sobre a superfície e cubra-as com o produto. Se tem um propagador, coloque lá a bandeja. Se não tiver um, tape a bandeja com plástico transparente para deixar entrar a luz.

2. Regue bastante

Assegure-se de que as sementes que distribuiu pela bandeja têm bastante humidade, sem contudo nunca as encharcar. Regue-as, idealmente, com um regador de ralo fino. Quando germinarem, transfira-as para local iluminado.

3. Coloque em vasos

Quando as plantas já tiverem alguns dias ou três folhas, se estiverem num grau de desenvolvimento mais avançado, coloque-as nos vasos individuais ou nos canteiros onde irão crescer. Após esse processo de transferência, estará na altura de as aclarar. Retire as mais débeis e fique apenas com as mais saudáveis.