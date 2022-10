Um adulto, em média, deve dormir pelo menos oito horas por dia para que o seu corpo possa descansar e renovar as energias, mas nem sempre isso é possível. Vivemos num mundo atribulado em que o stress e a ansiedade muitas vezes impactam na qualidade do nosso sono.

São vários os fatores que podem influenciar uma noite mal dormida, entre os quais o ambiente do quarto, a organização, as cores, a luminosidade e até mesmo o aconchego da própria cama. Para que consiga relaxar é essencial ter um ambiente calmo, confortável e tranquilo.

Com o frio a chegar, nada melhor que passar aquelas manhãs de inverno no conforto do nosso quarto e aproveitar para relaxar. Inspire-se nas nossas propostas disponíveis na coleção de têxteis do novo catálogo da hôma happy home living e transforme o seu quarto no seu refúgio de bem-estar.

CAMA COMO PROTAGONISTA

A decoração de um quarto deve dar a sensação de tranquilidade e conforto. A cama é a protagonista deste ambiente e, por isso, deve ser aconchegante e funcional.

Uma cama, além do conforto tão necessário aos momentos de descanso, pode ainda ter como funcionalidade a organização, e para isso a melhor opção é um sommier.

Os sommiers, além de práticos e multifuncionais, são uma excelente base e apoio adicional para o colchão, contribuindo para que este mantenha a sua forma e caraterísticas originais por mais tempo. Além disso, têm uma estética elegante e discreta, sendo muito mais fácil combinar com os diversos estilos de decoração.

Escolha opções que tenham estruturas sólidas em superpan (painel composto por faces em fibra e interior em partículas de madeira aglomeradas) e madeira maciça de pinho. Para que seja ainda mais confortável escolha uma opção revestida em tecido respirável.

O sommier destaca-se também pela sua funcionalidade - as opções que são rebatíveis transformam-se num espaço extra de arrumação. Desta forma é possível utilizar este espaço para arrumar têxteis básicos de cama, como os lençóis, edredões, almofadas e colchas ou até mesmo roupas de outras estações.

Não podemos ainda de deixar de falar das cabeceiras de cama; para além de esteticamente apelativas transformam o quarto num ambiente aconchegante e intimista, sendo também uma peça que irá ajudar a relaxar no conforto da sua cama. As opções são várias, dependendo da decoração opte por um design simples com linhas retas de forma a ser mais fácil de conjugar com os restantes elementos decorativos.

Não se esqueça de escolher o modelo que mais se enquadra na decoração da sua casa e que tenha as dimensões corretas para evitar sobrecarregar o ambiente.

INVISTA NUM BOM COLCHÃO

Um dos principais elementos para ter uma noite descansada é um bom colchão. Se pensarmos que passamos em média sete a oito horas repousados sobre um colchão, torna-se claro que devemos investir nesta peça.

No entanto, escolher um colchão nem sempre é uma tarefa fácil. Para escolher esta peça tem de considerar vários pontos, tais como a altura e o peso de quem vai utilizar o mesmo. Para além disso, deve ter também em conta a densidade do colchão. Escolha um colchão que ofereça não só o suporte adequado ao seu corpo, mas também que tenha uma maior durabilidade.

O primeiro passo para a escolha de um colchão é definir se prefere um de molas ou espuma, com maior ou menor grau de firmeza, mas lembre-se que este não deve ser muito mole para não prejudicar o alinhamento da sua coluna.

Para quem sofre de alergias e asma, deve optar por uma opção que prime pela respirabilidade do colchão. Desta forma evita-se a acumulação de humidade, bactérias, fungos e ácaros.

Se o stress do dia a dia acaba por ter repercussões negativas no seu corpo, então pode ainda eleger uma opção que alivie os principais pontos de pressão (ombros, quadris e joelhos), proporcionando uma sensação de conforto, contribuindo para um descanso mais ergonómico e reparador.

Não se esqueça ainda de colocar na sua cama um sobrecolchão. Para além de conferir um conforto extra, protege também o colchão de manchas e sujidade, preservando as suas caraterísticas originais e aumentando a durabilidade.

Na nova coleção de têxteis da hôma happy home living existem várias opções de colchões, o difícil vai ser saber qual escolher.

ALMOFADAS ADEQUADAS É FUNDAMENTAL

O tipo de almofadas, tal como o tipo de colchão, varia da preferência de pessoa para pessoa. Existem vários modelos que dependem da posição em que dormimos; se a sua posição de dormir for de barriga para cima deve optar por almofadas baixas. Já se dorme de lado, escolha um modelo mais alto, de forma a compensar a altura dos ombros. O fundamental no momento de comprar a almofada é encontrar um modelo que deixe a sua cervical confortável.

Já quando falamos do tipo de enchimentos das almofadas as opções são várias, mas as mais indicadas são as de revestimento de microgel, pois oferecem o equilíbrio perfeito entre o conforto e a ergonomia, adaptando-se às diferentes posições de dormir.

De forma a favorecer uma correta postura, opte por uma almofada anatómica que irá dar um bom suporte à cabeça, pescoço e ombros. Esta opção é a mais recomendada para quem dorme a maior parte das vezes de costas.

Para quem quer proteger a almofada e prolongar a sua vida útil, o protetor de almofada é essencial. Para além de ser prático, pois pode ser retirado com facilidade e lavado regularmente, é uma excelente opção para evitar a acumulação de ácaros e minimizar as alergias.

Se não dispensa de ler um bom livro antes de ir dormir, um encosto anatómico acolchoado é a opção perfeita. Para além de oferecer estabilidade e conforto, o encosto pode ser utilizado para elevar as pernas.

Aproveite as nossas dicas e veja no novo catálogo da hôma happy home living as várias gamas de almofadas que pode escolher.

A IMPORTÂNCIA DAS ROUPAS DE CAMA

A roupa de cama interfere na qualidade de sono e, consequentemente, na nossa saúde e desempenho do dia a dia. Um sono de qualidade assegura o funcionamento adequado do nosso organismo e para que tenhamos uma noite descansada é necessário sentirmo-nos confortáveis, por isso, devemos investir numa boa roupa de cama que seja esteticamente apelativa e aconchegante.

Quando falamos de edredões é preciso pensar no enchimento que cada opção oferece, seja ela de fibras recicladas ou de algodão percal. Escolha este elemento com base na confeção do mesmo, pois um bom edredão deve ter materiais de qualidade e apresentar suavidade ao toque. Existe ainda outra questão que deve ter em conta na hora de escolher o seu edredão: o nível térmico. Para os mais calorentos uma opção válida são os edredões de aquecimento ligeiro, existem ainda opções de aquecimento médio e elevado.

Escolha ainda peças que conferem um ambiente acolhedor e elegante como mantas, colchas e almofadas que juntas irão harmonizar este espaço. Existem várias opções desde as mais lisas com tons sóbrios até às opções com padrões, que vão dar um toque único ao seu quarto.

AMBIENTES CLAROS E SUAVES

Os tons neutros e claros são bem-vindos na hora de escolhermos a paleta de cores de um quarto. Existem estudos que comprovam que os tons mais suaves são os mais indicados para quem quer relaxar, uma vez que produzem menos estímulos.

Utilize cores claras como o branco, o azul, o verde ou até mesmo o amarelo para dar uma sensação de calma e conforto ao seu quarto. Estas cores vão relaxar os seus olhos e induzir o sono.

ILUMINAÇÃO INTIMISTA

Se existem cores que nos fazem relaxar, também o tipo de iluminação que utilizamos no quarto é importante. O ideal é apostar em opções que não sejam apenas o tradicional candeeiro de teto - crie contrastes optando por uma luz mais suave, com tons amarelados, que vai criar o ambiente ideal à noite, para relaxar.

Opte por uns apliques de parede ou candeeiros de mesa de cabeceira, estas opções além de serem funcionais são uma forte tendência na decoração. Na hôma happy home living existem várias opções de candeeiros conforme o estilo do seu quarto, desde os mais minimalistas em cerâmica com tons claros, até aos candeeiros mais trabalhados com cores como o dourado.

Agora que já tem todas as dicas de como ter um espaço onde é possível relaxar, está na hora de renovar o seu quarto, afinal esta divisão é provavelmente a que passa mais tempo e onde precisa de sentir o máximo conforto. Siga as nossas sugestões disponíveis no novo catálogo de têxteis da hôma happy home living.