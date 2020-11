Refeições feng shui. Aplique estas orientações decorativas e transforme a sua mesa num templo zen

Pode o seu bem-estar depender de uma forma geométrica, de uma cor, de uma planta, de uma pedra e/ou ainda de outro elemento natural? Há quem garanta que sim! De acordo com os seguidores do feng shui, há pequenos gestos que, segundo os entendidos, podem limpar os ambientes e melhorar a sua vida. Surpreenda os seus amigos à mesa com os seus conhecimentos desta filosofia inspiradora milenar de origem chinesa.

A mesa ideal

Prefira as mesas redondas, consideradas pelos especialistas em feng shui como as mais favoráveis. No entanto, as quadradas e as retangulares também são uma opção aceitável. Ainda assim, tratando-se de uma mesa retangular, deve haver o cuidado de ninguém se sentar numa das esquinas. As mesas ovais são vistas como as menos favoráveis. Se está a pensar adquirir uma nova, tenha este fator em consideração.

A localização da mesa

É outro dos aspetos a considerar. A porta da casa de banho não deve estar localizada na zona da mesa de jantar. Se for esse o caso, a porta tem de estar fechada, para que a energia que emana da casa de banho não interfira na atmosfera das refeições. É igualmente de evitar que a mesa se situe na zona mais baixa da casa. No caso de se tratar de um sótão, por exemplo, deve procurar situá-la numa zona mais elevada.

Outro conselho dos consultores de feng shui sugere que, idealmente, a área destinada às refeições se situe no fundo da casa ou no centro desta, pois quanto mais perto da porta de entrada estiver, mais facilmente a riqueza sairá. Os mais rigorosos e os mais supersticiosos devem, por isso, reposicionar a mesa de refeições para que o dinheiro se mantenha no interior da casa e não tenha tendência a evaporar-se.

Os objetos favoráveis em que mais deve apostar

Um dos principais é um espelho. Coloque um espelho numa posição estratégica de modo a refletir a comida que está sobre a mesa. Os seguidores desta filosofia milenar chinesa acreditam que este gesto duplica a boa sorte, significando por isso abundância. Esta zona dedicada ao convívio gastronómico, além de contemplar um espelho, deve ser espaçosa, estar bem iluminada e decorada com cores claras.

Aposte também num recipiente com flores. Coloque um vaso com plantas em frente das arestas de qualquer esquina e ponha cortinados nas janelas, para que as paisagens desagradáveis para as quais muitas vezes confinam, com prédios velhos e/ou varandas com marquises, não perturbem as suas refeições. Da mesma forma, não opte por decorar esta zona com quadros de desenhos abstratos ou rostos com expressões tristes.