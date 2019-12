Redecorar a casa é algo que nos passa pela cabeça vezes sem conta e, o início de um novo ano, época de saldos, não é exceção. A proliferação de superfícies comerciais especializadas e os preços, em muitos casos mais acessíveis, aumentam, ainda mais, o desejo de renovação dos espaços. Tapetes, carpetes e passadeiras numa ode aos gloriosos anos da década de 1950 e o regresso dos grandes candeeiros de aranha foram algumas das principais novidades de 2019.

Nos têxteis, a aposta foi para os tons escuros e quentes e assim vai continuar a ser no início de 2020. As casas de banho, uma divisão muitas vezes menosprezada, querem-se atualmente brancas e imaculadas, dando primazia a materiais naturais. Nas salas de estar, dá-se novamente destaque aos candeeiros de aranha, mas os materiais, muito deles novos, serão os grandes protagonistas, com linhas simples, acabamentos artesanais e atenção máxima ao detalhe.

A cor e os estampados ganham uma nova vida no ano em que regressaram os telefones de baquelite, uma resina sintética, quimicamente estável e resistente ao calor, um dos primeiros produtos plásticos usados em decoração. Depois de ler isto, ainda ficou com mais vontade de mudar? Damos-lhe, de seguida, dicas que se poderão vir a tornar muito úteis no momento de tomar as melhores decisões, permitindo-lhe ainda rentabilizar a época de saldos em vigor.

1. Tapetes, carpetes e passadeiras

Ao contrário do que os designers de interiores sugeriam em anos anteriores, está na altura de voltar a cobrir o chão com tapetes, carpetes e passadeiras. Impõem-se, neste momento, à semelhança do ano que agora termina, as peças com cores quentes e com padrões com desenhos pequenos que permitam um certo contraste e aportem textura. Os vários tamanhos e as diferentes formas podem ser conjugados entre si, conferindo conforto e aconchego aos espaços.

2. Candeeiros de aranha

Grandes, sofisticados e geralmente imponentes, estes candeeiros de teto transmitem um toque de sofisticação e elegância. O estilo pode ser mais minimalista, clássico ou até rococó, com mais ou menos braços, dependendo da dimensão do espaço. No momento de escolher um novo para a sua casa, tenha sempre esse fator em conta. Bem escolhido, fará toda a diferença. Uma má escolha poderá, no entanto, deitar tudo a perder, como alertam inúmeros decoradores.

3. Espelhos redondos

Adaptam-se a todos os estilos e a todos os espaços. Para muitos decoradores, os espelhos redondos são outra das tendências de 2019 que vão continuar em voga em 2020. Tendo superfície disponível para isso, pode, até, fazer combinações com espelhos de vários tamanhos ou conjugá-los com diferentes rebordos, mais ou menos trabalhados, como se de quadros se tratassem. No caso do espaço disponível ser escasso, como por vezes sucede, pode usar só um.

4. Estampados e cor para as salas de estar

As salas de estar pedem novamente cor e padrões estampados, tal como já sucedeu em 2019. O grande protagonismo é dado aos materiais, que se querem com um toque artesanal, outra das tendências em voga na decoração atualmente. As linhas direitas e o foco no detalhe, outras das preocupações a ter, são complementados com padrões coloridos. Além dos tecidos, pode, se preferir, investir em papel de parede ou em autocolantes. São muitas as opções disponíveis.

5. Cozinhas (também) mais coloridas