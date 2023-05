Quer fazer do seu jardim um oásis de tranquilidade? Dicas e segredos para encontrar o paraíso

créditos: LEROY MERLIN

A chegada do bom tempo, com dias soalheiros e temperaturas agradáveis para convívios nos espaços exteriores, faz-nos olhar para o nosso jardim, varanda ou terraço de uma outra forma. É certo que o estimamos ao longo de todo o ano e, não obstante sabermos que não há estações do ano sem encanto, os meses mais quentes levam-nos a pensar de uma outra forma os espaços exteriores. Acresce que a criação destas zonas exteriores revela-se um refúgio de final de dia, verdadeiros cantinhos de paz, para recarregarmos baterias e relaxarmos.

Antes da chegada do verão, há que pensar como deixar cada recanto do nosso jardim, ou mesmo da varanda, mais florido e bonito. Este é o momento ideal para iniciar um projeto, embora a manutenção e o cuidado dos espaços exteriores devam ser garantidos durante todo o ano, há que dar especial atenção ao período de transição entre o inverno e a primavera.

Na LEROY MERLIN encontramos uma enorme diversidade de produtos que ajudam na manutenção do jardim e de outros espaços exteriores, independentemente da sua dimensão, bem como todas as ferramentas e máquinas necessárias às tarefas que se avizinham. É isso mesmo que nos revela o Catálogo de Jardim 2023 da LEROY MERLIN.

Dimensionar o projeto ao espaço de que dispomos

O tamanho do espaço exterior não deve ser uma condicionante. Seja varanda, terraço ou jardim, todos eles apresentam potencial para serem transformados em espaços de maior contacto com a natureza. Para cada casa há uma solução e a LEROY MERLIN ajuda-nos nesse caminho.

Antes de iniciar o projeto, avalie e planeie bem o que vai plantar na área pretendida. Escolhas as plantas mais adequadas para o espaço que tem disponível. Por exemplo, selecione espécies mais estáveis e resistentes e por zonas do jardim. Considere o seguinte: as zonas de sombra e sol têm diferentes exigências.

Preparar o espaço exterior

Chegará o momento em que começa, de facto, a diversão, com a sementeira, o transplante de plantas e a sua disposição no espaço que tem disponível. Antes, há que “arrumar a casa”, ou melhor, o espaço exterior. Numa primeira fase será necessário limpar e remover as ervas daninhas e preparar a terra para receber as plantas, o que pedirá as ferramentas certas e um bom substrato e/ou adubo, meio caminho andado para o sucesso das nossas plantações. E nunca esquecer: um dos segredos de um belo jardim está no respeito dos tempos certos para iniciar cada uma das culturas, como ficou evidente na infografia apresentada no início deste artigo.

Nesta fase pode ser necessário revolver a terra, retirar as pedras e as raízes, nivelar e garantir-lhe uma boa drenagem, para uma eficaz distribuição da água.

Ainda no que toca à fase de disposição das plantas que compõem o seu jardim, na LEROY MERLIN vai encontrar também uma infinidade de soluções para hortas e vasos (floreiras, hortas e sementeiras, suportes, hortas verticais), sementes e plantas (aromáticas, biológicas, flor, leguminosas, hortícola, entre outras), assim como elementos decorativos e que propiciam a manutenção da humidade do solo, como a casca de pinheiro.

A virtude de um jardim magnífico está nos pormenores como, por exemplo, saber mudar uma planta de vaso.

As ferramentas certas são auxiliares indispensáveis

É importante dispor das ferramentas adequadas para manutenção do jardim ou até para dar início a um projeto como a criação de uma horta, de um jardim vertical ou instalar um sistema de rega. Se quer plantar árvores, arbustos ou roseiras, deixe-se guiar para um bom resultado com as dicas da LEROY MERLIN.

Há todo um mundo de ferramentas de jardim à nossa espera, das pequenas ferramentas - tesouras de poda, corte de madeira - às ferramentas modulares - cabos, equipamentos de proteção, tesouras de sebes -, assim como máquinas de jardim (corta-relvas, aparadores, escarificadores e tratores, roçadoras e corta-sebes, motosserras e eletrosserras, trituradores, aspiradores e sopradores; e motoenxadas).

A sustentabilidade é imprescindível para ter um belo jardim



Porque não basta que os nossos espaços exteriores sejam bonitos, há que garantir a eficiência nos consumos de água e de energia. Um jardim ambientalmente inteligente garante-nos consideráveis níveis de poupança anuais. Na LEROY MERLIN encontramos uma vasta oferta de soluções para realizar a manutenção do jardim com destaque para os produtos com benefícios para o meio ambiente: desde as lavadoras de alta pressão que economizam cerca de 80% de água às máquinas a bateria, como as lavadoras de alta-pressão, os corta-relvas, as motosserras, entre outras.

Que vantagens apresentam as máquinas a bateria? Poupança: utilizam apenas uma bateria para várias máquinas.

Mais sustentáveis: sem produção de CO2 durante a utilização.

Mais autonomia: sem fios e máquinas mais leves.

Mais confortáveis e seguras, de fácil manutenção e manuseamento.

Mais durabilidade: baterias de elevada qualidade e autonomia, evitando sobrecarga e sobreaquecimento.

Neste contexto, o da eficiência energética, há que sublinhar a importância de implementar um sistema de rega que nos permitirá programar o momento e a duração da rega. Para além disso a água será distribuída de forma uniforme, permitindo assim uma poupança eficaz.

Considere, igualmente, as vantagens na utilização de produtos biológicos (substratos e adubos orgânicos) que contêm menos pesticidas, adubos químicos e fertilizantes; evitam a erosão dos solos e não utilizam organismos geneticamente modificados (OGM). Acresce que são ricos em nutrientes, mantêm a qualidade da água e do ar, economizam energia e, extremamente importante, protegem futuras gerações de contaminação química.

Descubra tudo numa loja LEROY MERLIN ou em leroymerlin.pt