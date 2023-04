Todos sabemos como o contacto com a natureza e a relação com os espaços exteriores nos propiciam bem-estar físico e psicológico. Neste contexto, não só as pequenas hortas e jardins verticais, como também varandas e terraços, ganharam uma importância crescente nos últimos anos. Ter um espaço exterior é um privilégio inegável e, independentemente da sua dimensão, é possível criar um ambiente de acordo com as tendências atuais e dentro do nosso estilo decorativo preferido.

O novo Catálogo de Jardim da LEROY MERLIN traz-nos centenas de bons motivos para melhor aproveitarmos a chegada do bom tempo. O tema do Catálogo é inspirador: “Soluções para bons momentos lá fora”. Argumentos não faltam para fazermos dos espaços exteriores cantinhos de conforto e comodidade, tal como aqueles que encontramos no interior de nossas casas, quer falemos das áreas de lazer, zonas de arrumação, bem como de refeição e decoração, quer seja junto a uma piscina ou mesmo numa varanda pequena.

A escolha dos móveis de jardim deve ser cuidadosa. Para além de bonito e funcional, este tipo de mobiliário tem de ser resistente às mudanças de temperatura e humidade. Fique atento aos materiais utilizados para garantir maior durabilidade.

Viver estes espaços exteriores implica prepará-los (quem não aprecia um jardim florido?), vivê-los (um convívio com amigos a pretexto de um churrasco) e mantê-los (uma piscina bem limpa é um fator de saúde para toda a família). Para todos estes tópicos, a LEROY MERLIN tem soluções assim como não nos deixa desamparados na procura de dicas e sugestões, ou se preferir as inspirações, mais acertadas para cada uma das nossas necessidades.

Um serviço que não se fica por aqui. Atualmente, a palavra conveniência traduz-se em encontrarmos num mesmo local a solução completa. A LEROY MERLIN disponibiliza os serviços de instalação, financiamento e entrega.

Vamos, então, por partes e olhemos para um futuro promissor a curto prazo dos nossos espaços exteriores com a atenção que merecem.

1. Aposte na sustentabilidade

É lindo ter um jardim, quintal, varanda ou terraço impecáveis. Contudo, há que delinear de raiz de que forma será esteticamente agradável e como vai responder a uma questão fundamental do nosso tempo: poupar água. Na preparação para os meses mais quentes é importante dispor de ferramentas adequadas para dar início ao desenvolvimento de um projeto como a criação de uma horta, instalação de um sistema de rega ou a escolha do tipo de relva. Retenha a seguinte informação: um jardim é responsável por uma boa parte do consumo de água numa casa, principalmente no verão. Se analisar o tipo de solo e optar por um sistema de rega eficiente poderá reduzir em muito o gasto deste recurso.

Se tem um grande terraço ou jardim, pode dar largas à imaginação transformando uma zona lounge com sofás, espreguiçadeiras, puffs e mesa de apoio. Caso tenha um espaço menor, crie um canto com cadeiras, puffs e uma mesa de apoio. Invista em almofadas, mantas. Crie um jardim vertical por exemplo numa varanda.

2. Torne o seu espaço exterior um lugar de paz e convívio

Apostar em soluções para espaços exteriores decorando-os e convertendo-os em áreas de bem-estar e lazer é, como vimos, um investimento.

Olhemos para os nossos espaços exteriores como se estivéssemos no interior de nossas casas. Na LEROY MERLIN vai encontrar inúmeras soluções de mobiliário de jardim, dos conjuntos relax, aos conjuntos de refeição, sofás de canto, cadeirões, cadeiras suspensas, camas de rede e espreguiçadeiras. Isto sem que falte os elementos que conferem conforto aos seus momentos de lazer, como os puffs e almofadas de diferentes cores, padrões e dimensões.

Crie uma área de churrasco num recanto do jardim, com uma superfície para preparar os alimentos e uma mesa redonda que rentabiliza o espaço disponível. Não é preciso um grande jardim para ter um barbecue, pode até incluí-lo um numa varanda e oferecer uma atmosfera acolhedora e funcional.

E porque os momentos de descontração junto à piscina também pedem uma sombra para que nos possamos instalar confortavelmente, há que olhar para a gama de chapéus de sol, pérgolas e toldos, disponíveis no novo catálogo.

Um rol de bem-estar que não pode dispensar um dos incontornáveis da estação, as refeições sem tempo contado. Para tal, a LEROY MERLIN inclui no seu catálogo dezenas de soluções de barbecues e churrasqueiras mais inovadoras e eficientes para tornar ainda mais perfeitos os seus cozinhados.

A luz faz o ambiente e as soluções de iluminação exterior no novo catálogo são inúmeras. Aproveite as sugestões que a LEROY MERLIN lhe deixa para iluminar os espaços exteriores, crie apontamentos intimistas e decorativos. Um local bem iluminado será aquele que respeita a entrada de luz natural, mas que também recorre à iluminação artificial. Nas paredes ou na fachada da sua casa, pode utilizar apliques de exterior posicionados estrategicamente. A iluminação dos jardins deve ser pensada considerando a vegetação existente (como por exemplo a dimensão e perfil das árvores). Coloque candeeiros suspensos na zona de barbecue que iluminem diretamente a mesa e a zona onde se preparam as refeições. Na zona da piscina, além da iluminação interna própria, poderá optar por candeeiros decorativos de chão.

As piscinas de superfície são instalações que, mediante um procedimento simples e rápido, podem ficar prontas em menos de um dia. Não precisam de escavação, são mais económicas e menos complexas ao nível de montagem. Trata-se de um produto de reconhecida experiência que nos permite dispor de uma piscina exterior de uma forma simples e cómoda.

Ainda no que toca à criação de ambientes, não descure a envolvente que cria para o seu espaço exterior. Aposte em zonas delimitadas e ocultas, através do recurso a painéis e malhas de ocultação de diferentes padrões, cores e materiais. Dê azo à imaginação com as dicas e sugestões para ter privacidade no seu espaço exterior.

Não menos importante, mantenha a arrumação dos seus espaços exteriores com recurso a abrigos de pequena, média e grande dimensão, garagens, armários e arcas.

Em suma, olhe para o seu espaço exterior, descubra boas ideias para o mobilar e usufrua com todo o conforto.

3. Manutenção racional. Aposte na poupança

Porque um espaço exterior, independentemente da sua dimensão, também implica – para além do prazer e convívio – a variável manutenção, há que fazê-lo aos produtos certos. A LEROY MERLIN conta com uma oferta de A a Z em soluções de manutenção. A título de exemplo, veja-se as lavadoras de alta pressão, mais eficientes do que a tradicional utilização de uma mangueira para limpeza dos espaços exteriores. Acresce que se adequam a vários tipos de pavimento, desde cerâmica a pedra, piscinas e mesmo fachadas. Ainda neste tópico, considere as máquinas de jardim (Motosserras, eletrosserras, corta-relvas, motoenxadas, escarificador, entre outras), ferramentas de mão e bombas de água e acessórios.

Esta primavera e verão cuide e prepare os seus espaços exteriores com a LEROY MERLIN e com o novo Catálogo de Jardim.

Descubra tudo numa loja LEROY MERLIN ou em leroymerlin.pt