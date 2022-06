Aproveite o bom tempo para renovar o seu espaço exterior e criar um cantinho perfeito para relaxar.

Inspire-se com estas ideias e aproveite todas as sugestões da LEROY MERLIN disponíveis no novo Catálogo - Decore e Desfrute do seu Jardim, e torne o seu espaço exterior num refúgio especial de onde não apetece sair. Encontre aqui tudo o que precisa para criar o seu oásis ao ar livre.

Espaços de relax

Estamos naquela altura do ano em que qualquer atividade, sabe sempre melhor “fora das quatro paredes” e se esse espaço for aprazível, acolhedor e bonito, melhor ainda.

Uma coleção de exterior que se adapta às suas necessidades e a diferentes modos de vida é essencial para que a zona exterior da sua casa seja um espaço ao qual queira sempre voltar.

créditos: LEROY MERLIN

Seja mobiliário sofisticado para varandas pequenas e terraços, ou sofás e espreguiçadeiras confortáveis para grandes jardins com piscina, na LEROY MERLIN poderá encontrar inúmeras soluções para satisfazer os seus desejos. Apostar nos móveis certos pode transformar o seu espaço exterior e ajudar a criar bons momentos em família.

A escolha dos móveis de jardim deve ser cuidadosa. Para além de bonito e funcional, este tipo de mobiliário precisa de ser resistente para permanecer conservado apesar das agressões da chuva ou sol. Para isso, preste atenção aos materiais utilizados para garantir maior durabilidade.

Como construir um ambiente relaxante no jardim?

Se tem um grande terraço ou jardim, pode dar largas à imaginação. Crie uma zona lounge com sofás, espreguiçadeiras, puffs e mesa de apoio, ideais para receber os amigos.

Poderá combinar os sofás com diferentes cadeiras e mesas de apoio ou adquirir conjuntos de jardim já completos.

LEROY MERLIN

Invista nos pormenores que vão fazer toda a diferença. As almofadas, por exemplo, além de decorarem o espaço, vão torná-lo mais cómodo, assim como as mantas que podem ajudar nas noites mais frescas. Poderá também adicionar flores e plantas um pouco por toda a parte, de modo a celebrar o verão e dar vida e cor ao espaço.

No caso de dispor apenas de uma varanda ou de um pequeno pátio, terá que fazer escolhas e o segredo está em aproveitar ao máximo a área disponível. Pode sempre criar um canto com cadeiras e puffs e uma mesa de apoio para aproveitar o final da tarde.

créditos: LEROY MERLIN

Outra opção possível para os espaços mais pequenos, é aproveitar as paredes disponíveis para criar um jardim vertical. Traga a natureza para sua casa e dê vida à sua varanda.

Agora é só relaxar e aproveitar o seu jardim!

Espaço para uma piscina

Se o espaço o permitir, a existência de uma piscina pode criar bons momentos, além de ser um ambiente perfeito para desfrutar com a família e amigos.

Consegue encontrar diferentes tipos de piscinas insufláveis, em aço, revestidas com painéis de madeira altamente decorativos, pré-fabricadas em poliéster ou tubulares.

As piscinas de superfície são instalações que, mediante um procedimento simples e rápido, podem ficar prontas em menos de um dia. Não precisam de escavação, são mais económicas e menos complexas ao nível de montagem. Trata-se de um produto de reconhecida experiência que nos permite dispor de uma piscina exterior de uma forma simples e cómoda.

Na LEROY MERLIN poderá encontrar diversos tipos de piscinas de superfície, revestidas com painéis de madeira que certamente irão agradar a todos.

Para que o espaço fique realmente impecável, é essencial investir em acessórios como chuveiros exteriores e na decoração de uma zona de apoio. Os complementos de piscina são ideais para estas situações, aliando o conforto com a funcionalidade. Com estes complementos, os nossos banhos podem ser perfeitos e desfrutados por toda a família.

créditos: LEROY MERLIN

Acrescente umas espreguiçadeiras com mesa de apoio e crie zonas com sombra para se proteger do sol em horas de maior calor. Sejam chapéus de sol, toldos ou pérgolas, são inúmeras as opções.

Mas para ter uma piscina em casa é importante não esquecer a sua manutenção. Na LEROY MERLIN poderá encontrar todo o material que necessita para manter a sua piscina sempre limpa e pronta a ser utilizada. Manter a piscina em condições de uso é essencial para um ambiente saudável.

créditos: Divulgação

Zona de refeições com barbecue

Quem não gosta de desfrutar de um bom churrasco no jardim na companhia dos amigos e família? Estamos certos de que ninguém resiste a esta proposta. Porém, para organizarmos estes convívios, precisamos não só de ter um grelhador, como também de compor um ambiente confortável com mesa e cadeiras de refeições e uma boa iluminação. Só assim podemos receber com comodidade os nossos convidados e proporcionar-lhes bons momentos de partilha.

Se está a pensar criar uma área deste género no seu jardim, estas ideias vão ajudá-lo.

créditos: LEROY MERLIN

Num pequeno recanto do jardim, consegue-se criar uma área de churrasco aconchegante, com uma superfície para preparar os alimentos e uma mesa redonda que rentabiliza o espaço disponível ao máximo.

A área de churrascos deve seguir o estilo da casa, surgindo enquanto prolongamento da mesma.

Não é preciso um grande jardim para ter um barbecue. Na verdade, pode-se até incluir um numa varanda e oferecer uma atmosfera acolhedora e funcional.

Deve começar por definir uma área reservada com espaço para o barbecue propriamente dito e também lugar para uma mesa de refeições e cadeiras para sentar os convidados. Na LEROY MERLIN tem disponíveis vários conjuntos ideais para estes espaços.

Determine o estilo de barbecue que pretende e se não existir alpendre, considere a instalação de uma pérgola para que possa desfrutar deste espaço ao longo de todo o ano, independentemente das condições atmosféricas.

créditos: LEROY MERLIN

Se tiver uma zona relvada, esta também pode ser uma excelente opção e poderá desfrutar do espaço para outras atividades.

Qual a iluminação indicada para cada espaço exterior?

A iluminação é uma etapa muito importante no projeto interno e externo de uma casa. Tanto a presença de luz natural como da artificial podem atuar a favor da decoração que escolher. Um local bem iluminado será aquele que respeita a entrada de luz natural, mas também recorre à iluminação artificial nos ambientes que precisam de uma ajudinha extra.

Existem várias formas de investir na iluminação exterior das casas. Seja no jardim, na fachada, num terraço ou varanda, qualquer área ao ar livre pode melhorar com a iluminação adequada.

Nas paredes ou na fachada da sua casa, pode utilizar apliques de exterior posicionados estrategicamente para dar um toque muito original e atraente. Eles podem projetar a luz para cima, para baixo ou em ambas as direções, criando um ambiente intimista e moderno.

A iluminação dos jardins deve ser pensada considerando a vegetação existente. Se as árvores são pontos de interesse, a iluminação deve ser direcionada para elas, tal como para as árvores altas e decorativas. Com as luzes certas nos lugares adequados, o ambiente exterior pode tornar-se muito mais interessante e acolhedor. Dependendo do estilo que queira imprimir ao seu espaço, pode oferecer uma diversidade de sensações.

A iluminação na zona de barbecue também deve ser pensada. Apesar de poder ter muitos convívios diurnos, bem sabemos que, por vezes, estendem-se até à noite e termos um espaço preparado é essencial. É uma boa ideia colocar candeeiros suspensos que iluminem diretamente a mesa, assim como ter lâmpadas na zona onde se preparam as refeições.

Se tiver pérgolas, use também soluções de candeeiros pendentes sobre a zona de estar, trazendo um maior encanto ao ambiente.

Na zona da piscina, além da iluminação interna própria, poderá optar por candeeiros decorativos de chão para criar um ambiente mágico nas noites de verão.

créditos: LEROY MERLIN

Com todas estas soluções torna-se mais fácil decorar e desfrutar do seu espaço exterior e na LEROY MERLIN vai poder encontrar tudo o que precisa. Consulte o novo catálogo de Jardim e encontre ainda várias dicas úteis que o vão ajudar nessa tarefa, assim como várias sugestões de “Faça você mesmo”.

Prolongue o conforto do interior de sua casa e torne o exterior na divisão preferida para esta altura do ano.