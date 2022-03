Bem-vinda, primavera! Saiba como preparar o seu jardim para a melhor altura do ano

Quem não gosta de um recomeço? Para mais, quando nos traz a promessa de dias soalheiros, temperaturas amenas, janelas abertas para receber uma nova estação do ano. A primavera é esse recomeço e com ela um novo estado de espírito que nos aproxima dos espaços livres, oportunidade para nos conciliarmos com a natureza.

Esta primavera, podemos contar com a ajuda da LEROY MERLIN e do seu novo Catálogo - Prepare e Cuide do Jardim, para iniciarmos um projeto de jardim seja este num pequeno ou grande espaço.

LEROY MERLIN

Há que saber como adequar o nosso projeto ao espaço que dispomos, planear o que vamos cultivar, garantir as ferramentas certas e saber como efetuar uma correta manutenção. Basta-nos um pouco de paciência e conhecimento para nos levar a bons resultados, ou seja, um jardim mais vivo, bonito e florido, uma horta diversa e rica e, com isso, criar hábitos de alimentação mais saudáveis.

Vamos por partes, começando por um tema que nos toca em comunidade e individualmente: cuidarmos do nosso planeta. Um projeto de jardim pode ser a oportunidade não só de criarmos um cantinho de paz, como também de contribuir com os nossos gestos para um mundo mais sustentável e cativarmos as crianças para estas questões.

Onde posso instalar o meu jardim ou horta?

O limite é aquele que lhe ditar a imaginação para levar mais verde a espaços tão diversos como uma varanda, um terraço ou, numa escala maior, uma horta urbana.

A LEROY MERLIN dispõe de uma oferta de soluções que o ajudam a criar o seu espaço exterior. Disponibiliza ainda dezenas de tutoriais em vídeo sobre a criação de uma horta urbana, a utilização de uma motosserra, plantação de árvores e arbustos, ou a simples mudança de uma planta de vaso.

LEROY MERLIN

Cuidar, semear e manter o jardim

Na LEROY MERLIN encontra uma infinidade de soluções para hortas e vasos (floreiras, hortas e sementeiras, suportes, hortas verticais), ferramentas de mão (pequenas ferramentas, tesouras de poda, corta ramos, serrotes), sementes e plantas (aromáticas, biológicas, flor, leguminosas, hortícola, entre outras), substratos, antipragas e produtos biológicos.

Como escolher o substrato certo?

Há que começar por identificar as plantas e o seu habitat. Existem substratos específicos para cada planta, como as orquídeas, as suculentas, entre outras.

É necessário avaliar a qualidade do substrato. Este deve apresentar um aroma agradável a “terra” e uma estrutura que garanta drenagem e arejamento.

Finalmente, analise a composição do substrato, deve ser rico em macronutrientes e micronutrientes.

Não esquecer que adubar as plantas é importante e deve ser feito com regularidade, sempre numa dosagem correta.

Como semear e manter o relvado?

Comece por preparar o solo: revolva a terra, retire as pedras e as raízes. Nivele o solo, deixando uma ligeira inclinação para uma boa drenagem. Espalhe sobre a superfície uma mistura de terra com areia, de forma a ter um solo solto. Retire as ervas daninhas que possam ter crescido e calque o solo com um cilindro pesado.

Semear: alise sem pressionar e faça a distribuição uniforme das sementes com a ajuda de um carrinho semeador. Passe um ancinho para integrar as sementes no solo e, por último, o cilindro.

Regar: utilize um aspersor, tendo atenção para não deslocar as sementes.

LEROY MERLIN

Como poupar água?

Existem várias soluções que pode pôr em prática para reduzir o consumo de água no seu jardim e contribuir para a conservação do ecossistema:

- Escolha um sistema de rega eficiente: este irá permitir uma maior poupança de água face à rega manual, devido à sua eficiência. Este sistema utiliza a quantidade de água ideal para o desenvolvimento das plantas. Na LEROY MERLIN, dependendo das suas necessidades encontra várias opções: um sistema de rega enterrada (ideal para relvados e jardins), uma solução gota a gota (no caso de jardins com maciços de plantas e hortas), um sistema de rega de superfície (ideal para floreiras e pequenos canteiros).

- Também uma limpeza eficiente trará resultados positivos. Na LEROY MERLIN encontra lavadoras de alta pressão, mais eficientes do que a tradicional utilização de uma mangueira para limpeza dos espaços exteriores. As lavadoras adequam-se a vários tipos de pavimento, desde cerâmica a pedra, piscinas e mesmo fachadas.

LEROY MERLIN

Há uma grande diversidade de máquinas de jardim?

Sim. Corta-relvas, aparadores, escarificadores e tratores, roçadoras e corta-sebes, motosserras e eletrosserras; trituradores, aspiradores e sopradores; motoenxadas e motocultivadoras, apresentam-nos um mundo de soluções para a manutenção do jardim.

LEROY MERLIN

Como posso escolher a máquina ideal para as minhas necessidades?

Para cuidar do relvado, o corta-relvas deve ser utilizado com maior frequência na primavera e espaçar a utilização no outono até ao inverno. Já o trator permite cortar grandes superfícies sem esforço. Por sua vez, o escarificador confere presença e cor à relva.

Para realizar a poda e o desbravamento, use um corta-sebes depois da floração na primavera ou no final do verão; uma roçadora para cortar as ervas do jardim; uma motosserra para o corte de madeira, corte e poda de árvores. Um triturador permitir-lhe triturar os excessos das podas das árvores.

Para obter a melhor colheita, use uma motoenxada, ideal para preparar ou lavrar a terra para a sementeira seguinte.

Para a limpeza do exterior, use um soprador que permite limpar pequenas e grandes superfícies.

LEROY MERLIN

Ainda nas máquinas de jardim, que vantagens apresentam as de bateria?

Várias, da poupança, à potência e sustentabilidade. Em linhas gerais destacam-se as seguintes:

Poupança, utilizam apenas uma bateria para várias máquinas.

Mais sustentáveis, sem produção de Co2 durante a utilização.

Mais autonomia, sem fios e máquinas mais leves.

Mais confortáveis e seguras, de fácil manutenção e manuseamento

Mais durabilidade: baterias de elevada qualidade e autonomia, evitando sobrecarga e sobreaquecimento.

Posso preparar um jardim mais amigo do ambiente?

Sim. Neste contexto, há que conhecer as vantagens dos produtos biológicos (substratos e adubos orgânicos) que contêm menos pesticidas, adubos químicos e fertilizantes; evitam a erosão dos solos e não utilizam organismos geneticamente modificados (OGM). São ricos em nutrientes, mantêm a qualidade da água e do ar, economizam energia e, extremamente importante, protegem futuras gerações de contaminação química.

Esta primavera cuide e prepare o seu jardim com a LEROY MERLIN.