Comece por planear o seu novo projeto e pense o que pretende acrescentar ao que já existe, o que quer substituir e a organização da área exterior. Se tiver espaço suficiente, crie duas zonas distintas: uma área de estar e outra de refeições.

Inicie a transformação mudando o pavimento. Não necessita de fazer obras, basta apenas aplicar um deck de madeira a cobrir o chão original para criar um visual mais moderno e acolhedor. Por cima deste, disponha tapetes de exterior para adicionar conforto.

CHILL OUT À SOMBRA

Escolha um tipo de mobiliário que tenha uma linguagem similar à das restantes divisões da casa, já que a harmonia entre os vários espaços é fundamental. Tenha em atenção as dimensões dos móveis que vai comprar. Certifique-se de que são adequados à área que tem disponível.

Também nas paredes poderá criar diferentes zonas. Pode, por exemplo, ter uma reservada para uma horta vertical, com as ervas aromáticas de que mais gosta devidamente organizadas, e outra com várias peças decorativas, como quadros e vasos com plantas. Assegure-se de que as plantas que irá escolher são as mais adequadas para a varanda ou o terraço – sol direto, sombra a mais ou vento são alguns dos aspetos a considerar.

créditos: Leroy Merlin

A iluminação também é importante. Se puder, coloque um candeeiro de teto na zona da mesa de jantar e candeeiros de chão ou de mesa na zona dos sofás. Nas áreas que não tenham pontos de luz, opte por iluminação solar de modo a criar espaços mais confortáveis.

Para que a zona de estar fique completa, aposte numa composição de almofadas com padrões divertidos. Para as noites mais frias, use e abuse de mantas e escolha um aquecedor de exterior em linha com o estilo para criar um ambiente mais intimista.

Na LEROY MERLIN encontra todas as soluções para que tenha o espaço exterior decorado como sempre sonhou, sem sair de casa. Usufrua do bom tempo na varanda ou terraço.

