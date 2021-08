Jardim mais sustentável. Como poupar água, desde a escolha do solo e da relva à manutenção da piscina.

Se pretende poupar no consumo de água no seu jardim, antes de mais, é preciso identificar o tipo de solo do mesmo

O jardim é responsável por uma boa parte do consumo de água numa casa, principalmente no verão. Se analisar o tipo de solo e optar por um sistema de rega eficiente poderá reduzir em muito o gasto deste recurso.

Já avaliou o solo que tem no seu jardim?

- Os solos excessivamente arenosos ou argilosos não são os ideais para este efeito.

- Os “solos francos” são preferíveis, têm 25% de argila e iguais proporções de areia e limos.

Como melhorar a qualidade do solo?

- Use matéria orgânica (ex. substrato reforçado), que melhora a capacidade de absorção e armazena água para as plantas.

- Cubra a terra que rodeia as plantas com uma camada, por exemplo, de casca de pinheiro, o que limita a evaporação, ajuda a conservar a humidade do solo e reduz a necessidade de rega. Também protege a terra e os micro-organismos que nela habitam, fornece nutrientes e impede o aparecimento de ervas daninhas.

Solo cuidado, é tempo de planear um jardim energeticamente eficiente

Melhorado o solo do local onde nascerá o seu jardim, há que pensar na gestão da água para o manter. Plantas autóctones, pedras, relva natural ou artificial estão entre as soluções a considerar.

Como poupar água sem comprometer a decoração do jardim?

- Opte por plantas autóctones, adaptadas ao clima, o que implica a utilização de menos água na sua rega. São menos sensíveis a pragas, o que lhe permitirá poupar nos pesticidas.

- Use relva natural de baixo consumo hídrico, composta por uma mistura de gramíneas que consomem menos água e são mais resistentes ao sol e à seca.

- Aposte em pedras decorativas, embelezam o jardim e evitam o aparecimento de ervas daninhas. Pode combinar estas pedras com casca de pinheiro.

- A relva artificial é uma alternativa que dispensa a utilização de água. Os tapetes sintéticos imitam a relva natural. Existem modelos adaptados a todas as superfícies e usos.

Jardim planeado, opte por um sistema de rega eficiente

A combinação entre a utilização de um programador de rega, um sensor de chuva e o sistema de rega mais eficaz para o seu jardim, traduzem-se em consideráveis poupanças de água.

Use um programador

O programador é um dispositivo que permite selecionar de forma simples a duração e a frequência da rega e alterá-la consoante a estação do ano. Há muitos tipos de programadores, adaptados a diferentes sistemas de rega, todos com vantagens: poupança de água, de tempo e esforço, cuidam das plantas em períodos de férias.

Use um sensor de chuva

Conectados à rega automática, os sensores de chuva analisam a quantidade de água na terra e dão ordem ao programador para parar a rega quando a humidade é suficiente ou em caso de chuva. Evita o desperdício de água e protege as plantas do excesso deste precioso recurso.

Que tipos de rega encontramos no mercado?

Sistema de rega gota a gota automático, com duração programada, é aquele que gera mais poupança de água. É económico, fácil de instalar e exige pouca pressão.

Sistema de rega enterrada adequa-se quando tem grandes áreas de relva. Opte por aspersores e difusores eficientes. Podem economizar até 25% de água face aos tradicionais sistemas de rega.

O sistema de regra por exsudação caracteriza-se por uma rega contínua mediante um tubo, com a água a fluir através de pequenos poros o que produz humidade contínua e uniforme em todas as linhas de rega.

Limpeza eficiente, como fazê-la?

Manter limpo o terraço e o jardim exige uma grande quantidade de água. Em vez da mangueira, opte por uma lavadora de alta pressão, consumindo menos 70% de água. Adequa-se à lavagem de pavimentos de cerâmica, pedra e microcimento, piscinas, fachadas e mobiliário de jardim.

Aproveite a água da chuva

Para aproveitar a água da chuva só precisa de um sistema de caleiras que encaminham a água do telhado para um depósito. Pode aproveitar esta água para regar o jardim.

Como aproveitar a água da chuva?

Use um sistema de caleiras que evacua as águas pluviais dos telhados e outras coberturas inclinadas. Tubagens conduzem a água para um depósito pluvial. Os depósitos recuperam entre 80% a 90% da água da chuva. Encontra depósitos de superfície, de pouca profundidade e de enterrar (capacidade entre 210 e 5 000 litros).

Cuide da sua piscina, poupe água

Manter a piscina em perfeitas condições e com os equipamentos adequados resulta em poupança. Gastar menos é possível, conhecendo as características do tratamento, selecionando os componentes que permitem poupar e escolhendo um bom método de desinfeção.

O que não pode faltar no tratamento e sistema de desinfeção?

- Bombas de velocidade variável que trabalham de acordo com as necessidades de cada piscina e de acordo com o tempo de filtragem. Permitem poupar até 84% de energia elétrica face à velocidade fixa.

- Clorador salino, sistema de desinfeção que gera cloro natural a partir de sal. Permite manter a água sem substituição até seis anos.

- O uso de um regulador de pH permite prolongar a vida da água e dos componentes da piscina.

- Utilize um limpa-fundos (automático ou manual) que removerá das paredes e fundo as partículas, poeiras, folhas e sementes.

- Evite a evaporação e tenha a piscina livre de sujidade com a utilização de uma cobertura, o que impedirá perdas de água por evaporação. Não se esqueça de que uma piscina também se cuida no inverno, portanto utilize um produto de invernagem que manterá a qualidade da água durante esta estação do ano.

A LEROY MERLIN quer ajudá-lo a realizar pequenas mudanças no jardim lá de casa para ter um espaço exterior mais sustentável.

As soluções para uma casa mais sustentável existem, agora depende de si implementá-las.

A SUA CASA PODE SER MUITO MAIS COM A LEROY MERLIN.