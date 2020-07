Usufrua da sua cozinha como nunca o fez

Antes de começar a planear a sua cozinha deve ter em conta algumas das novidades que existem no mercado e que podem fazer toda a diferença na altura de projetar este novo espaço.

Em primeiro lugar deve decidir qual é o seu estilo de cozinha e, de seguida, escolher o estilo de porta e de puxador visível ou invisível que pretende para a divisão. Deve ainda eleger os módulos ideais para o espaço, podendo escolher entre modelos brancos ou cinza com várias dimensões, de modo a não perder nenhum centímetro de arrumação.

A ergonomia também deve ser uma preocupação, sendo que atualmente existem inúmeras soluções para promover uma postura correta enquanto prepara alimentos ou organiza a sua cozinha. Por exemplo, o rodapé deve ser recuado para que os pés fiquem corretamente assentes no chão enquanto utiliza a sua bancada. Já a máquina de lavar loiça pode agora ter uma posição sobrelevada, integrada num armário em coluna, de forma a que não tenha que se baixar para colocar e retirar a sua louça da máquina. Estes são apenas alguns dos detalhes disponíveis no mercado que pode incluir no seu projeto para tornar a sua cozinha mais confortável na utilização do dia a dia.

As gavetas são fundamentais e práticas para uma cozinha sempre arrumada, sendo possível encontrar modelos que vão ao encontro das suas necessidades. Considere modelos com menor profundidade, para espaços mais reduzidos, e modelos de grandes dimensões e reforçados, para a arrumação de objetos mais volumosos.

créditos: Leroy Merlin

A estética, a par da funcionalidade, é outro fator importante. Se optar pelo conceito de espaço aberto existem várias soluções que lhe permitem fazer a transição entre a cozinha e a sala, criando ambientes homogéneos, modernos e confortáveis. Opte por armários com portas de vidro ou módulos com estrutura em metal para criar harmonia entre divisões. Coloque peças de louça decorativa nos armários de forma a dar um toque mais humanizado ao espaço.

Para que a cozinha fique mais funcional e organizada, coloque acessórios interiores e garanta que tudo está sempre no sítio certo dentro dos armários. As barras e os acessórios de pendurar na parede também são importantes para ter sempre à mão tudo o que necessita, desde o seu tablet com as suas receitas favoritas como aos frascos de especiarias. Estes são elementos que, além de funcionais, também são decorativos.

Por último, mas não menos importante, a iluminação. Escolha uma solução integrada que lhe permita ter a luz com a intensidade e direção correta enquanto prepara os seus alimentos e cozinha.

