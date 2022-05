Quartos de criança: num mundo de magia e aventuras

Decorar quartos de criança é, para muitas pessoas, uma dor de cabeça, mas não tem de o ser.

Trata-se, na verdade, de um espaço no qual as crianças vão passar grande parte do seu tempo, pelo que é importante depositar uma atenção especial no momento de lhe dar vida.

Sempre a transbordar de energia e com muita personalidade, as crianças merecem um espaço com que se identifiquem e a opinião delas conta muito, na hora de decorar o quarto.

Cada uma à sua maneira e de acordo com a sua idade, todas sabem falar sobre o que gostam, as suas brincadeiras favoritas, as suas cores preferidas, o que mais as diverte ou lhes inspira tranquilidade.

O quarto de uma criança é o seu primeiro mundo e, desde muito cedo, tem de ser adaptado à sua idade e acompanhar o seu desenvolvimento, sendo fundamental que reflita a sua personalidade e promova a criatividade e a sua individualidade.

créditos: hôma

Com tanta variedade de opções de decoração, selecionámos algumas ideias inspiradoras que vão de certeza ajudar na altura da escolha. Inspire-se com estas propostas da hôma Happy Home Living e crie soluções simples que inspirem felicidade.

O mundo dos mais pequenos

Ao decorar um quarto de criança é preciso ter em consideração a personalidade de cada um e os tipos de atividades que podem ser desenvolvidas dentro do ambiente.

Este espaço deve representar todo o seu universo e as suas atividades diárias. Para isso, o ideal é estar organizado por áreas, criando ambientes próprios e adequados para dormir, estudar e brincar. Mesmo nos espaços mais pequenos, tudo é possível com alguma dose de imaginação, criatividade e muita funcionalidade.

O quarto deve ser pensado para miúdos e não para adultos, seguindo a premissa da decoração inspirada no método de ensino Montessori, dando prioridade à autonomia infantil. Aqui, tudo deve ser posicionado na altura das crianças, criando um ambiente mais favorável ao desenvolvimento e para que possam explorar o espaço com mais liberdade, sem depender da ajuda dos pais.

Os brinquedos devem estimular a imaginação e estar dispostos em estantes baixas ou em caixas para que as crianças possam tirá-los à vontade. Este é o mundo deles, onde devem ganhar autonomia e adquirir experiência sensorial.

créditos: hôma

Por fim, deve-se privilegiar a organização e o lado prático devido à quantidade de brinquedos, livros e materiais escolares, sendo importante que não se esqueça deste ponto e invista em arrumação, com prateleiras, caixas e cestos multiusos.

créditos: hôma

Bons sonhos

A zona de dormir deve ser a mais tranquila e o conforto é fundamental para garantir noites descansadas para todos os elementos da família.

Os tons suaves e serenos devem predominar neste recanto e a escolha do colchão e das almofadas de dormir são cruciais para o corpo relaxar. Ambos têm de ser ajustados à criança e à sua idade.

créditos: hôma

Criar um espaço de dormir reconfortante com roupa de cama adequada à idade e elementos confortáveis, transformam a hora de dormir num momento relaxante e mágico.

Use elementos como um dossel sobre a cama que remete para um mundo encantado ou uma grinalda de luzes que faz a delícia dos mais pequeninos.

créditos: hôma

A luz de presença na cabeceira é igualmente muito importante para inspirar um sentimento de segurança neste período em que ficam sozinhos. Pode estar sobre uma mesinha ou então na parede se a área for reduzida.

créditos: hôma

É tempo de estudar

A hora do estudo nem sempre é a mais apelativa para os mais pequenos. Mas se tiverem um espaço próprio, cómodo e organizado, podemos tornar esses momentos mais interessantes e produtivos, estimulando a concentração e uma rotina de estudo saudável para os nossos filhos.

créditos: hôma

A experiência dos confinamentos durante a pandemia mostrou que o local de estudo pode tornar-se, de um dia para o outro, a própria escola e, portanto, devemos tornar este espaço o mais agradável possível.

Uma secretária e uma cadeira são as peças-chave. Devem ser ajustadas à idade e ao corpo da criança para promoverem uma boa postura, e também adaptáveis para não termos de as trocar cada vez que a criança cresce.

créditos: hôma

A secretária, usada para estudar, deve permanecer limpa e arrumada, fomentando a importância da organização. Por esta razão, será indispensável que este espaço integre uma estante de apoio ou um módulo de gavetas para organizar todo o material.

créditos: hôma

Uma boa iluminação é essencial e há pormenores que fazem toda a diferença. A luz deve ser indireta e o candeeiro de secretária deve ser colocado do lado esquerdo caso a criança seja destra para não fazer sombra e se o seu filho for esquerdino, a luz deverá incidir do lado direito.

créditos: hôma

Por último, não nos devemos esquecer que apesar desta área ser mais séria e livre de distrações, é o espaço de uma criança e, como tal, deve ter uma decoração à medida da sua idade e dos seus interesses.

Escolha peças decorativas e utilitários de secretária de acordo com o gosto e interesses de cada um, e coloque um placard na parede para afixar datas importantes e até algumas fotos com a família e amigos. Desta forma, cria um espaço de trabalho dinâmico mas intimista, que a criança sente como sendo só seu e onde também pode guardar os seus objetos mais pessoais.

créditos: hôma

A hora da brincadeira

Este é o local onde as crianças dão asas à imaginação, onde a criatividade flui com toda a liberdade para se divertirem e desenvolverem. É, por isso, uma zona onde as cores mais fortes podem ser usadas para estimular a alegria, a energia e toda a capacidade inventiva para construírem um mundo que é só deles.

créditos: hôma

A decoração nesta zona deve deixar espaço livre no chão para brincarem à vontade e quando chega a hora de arrumar devem conseguir fazê-lo de forma autónoma.

créditos: hôma

Caixas, cestos ou módulos para guardar os brinquedos, prateleiras para organizar os jogos e expor as suas coisas, são essenciais neste ambiente que se quer descontraído e divertido.

créditos: hôma

O estilo e as cores

A escolha das cores ideais para os quartos de criança é sempre uma das maiores dúvidas quando se decide renovar estes espaços.

Os tons rosa para rapariga e azul para rapaz há muito tempo que deixaram de fazer sentido. A não ser que isso seja um desejo da criança, que nesse caso devemos respeitar.

créditos: hôma

As cores na decoração dos quartos dos mais pequenos não têm de obedecer a nenhuma regra especifica e sofreram uma verdadeira revolução nos últimos anos, tendo os tons habituais dado lugar a propostas mais neutras e muito mais modernas.

O estilo nórdico é uma influência que joga com os tons mais suaves da paleta cromática, como o branco, o creme ou o cinzento.

créditos: hôma

créditos: hôma

A esta paleta de cores neutras, deve depois ser dado um toque de personalidade, através dos detalhes, de peças e elementos decorativos ou até de objetos temáticos que façam parte do imaginário da criança.

Além de conseguirmos uma decoração mais original e diferenciada, ao fugirmos dos clássicos azuis e rosas, garantimos também uma maior flexibilidade para adaptar o projeto à medida que as crianças forem crescendo.

Neste estilo, a mistura de mobiliário branco ou em madeira com acessórios e cestos em palhinha e rattan, criam ambientes simples, tranquilos e harmoniosos.

créditos: hôma

Pode ainda optar por têxteis de cama e almofadas decorativas com estampados geométricos, mensagens escritas ou estampados com figuras animais, numa forte ligação à natureza.

créditos: hôma

Nos quartos de rapariga a existência de mais elementos decorativos como um toucador, espelhos e cabides, faz as delícias das meninas.

Decore as paredes com quadros com frases, molduras com fotos ou peças decorativas de parede dentro do mesmo estilo e que os transporte para um mundo de imaginação e magia.

créditos: hôma

E na hora de arrumar?

Para facilitar a organização do quarto de criança, opte por colocar nas paredes algumas prateleiras ou estantes que essencialmente ajudam a otimizar o espaço. Adquira também camas com gavetões e baús que são excelentes para quartos infantis, pois auxiliam na organização das roupas de cama e de banho.

créditos: hôma

É extremamente importante que a criança entenda a importância de arrumar o seu espaço, de forma autónoma, depois de estudar ou brincar e a melhor forma de os incentivar para essa tarefa é com soluções simples de arrumação para que cada brinquedo ou objeto tenha o seu local próprio.

Os recipientes e caixas de várias dimensões, assim como os cestos, são as peças ideais para que a criança crie uma rotina de organização simples que reconhece e facilmente coloca em prática.

créditos: hôma

Em quartos pequenos, aproveite ainda toda a área de parede disponível e para quartos compartilhados entre duas ou mais crianças, os beliches são ótimas opções para aproveitar o espaço, permitindo um melhor aproveitamento da restante área para outras atividades.

E porque as crianças crescem

É muito importante que as escolhas que fazemos para o quarto das crianças possam ir refletindo o seu crescimento, os seus novos interesses e a forma como encaram o seu espaço. É possível acompanhar estas mudanças com ambientes que migram de uma idade para outra sem termos de alterar todo o mobiliário e decoração. Há mobiliário adaptável e soluções decorativas mais neutras que requerem apenas alguns ajustes quando o quarto já não está em sintonia com a idade.

créditos: hôma

As crianças são todas diferentes, com interesses e formas de estar distintas que vai sendo alterado com o crescimento e, como tal, cada ambiente deve ser pensado individualmente e cada projeto deve ser único para cada uma delas.

O segredo é encontrar o equilíbrio entre o imaginário infantil e a funcionalidade que este tipo de espaço exige.

Aproveite todas estas sugestões e transforme o quarto dos mais pequenos num espaço único e mágico. Encontre tudo o que precisa em hôma Happy Home Living.