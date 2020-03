Enquanto a reparação dos entupimentos nos coletores de esgotos instalados na via pública é da responsabilidade da autarquia, os entupimentos que ocorram no prédio são da responsabilidade dos proprietários - assim como os prejuízos que, em consequência destes, possam ocorrer nas partes comuns ou nas frações.

Os entupimentos são comuns em condomínios, afetando um grande número de pessoas e envolvendo tanto custos muito elevados como reparações normalmente demoradas.

Por isso, o melhor é tomar certos cuidados para minimizar e evitar o risco de entupimentos, com uma atitude consciente e cuidada por parte dos condóminos, que não devem, por exemplo, deitar pelos ralos objetos para os quais as canalizações não estão preparadas (o que resulta na formação de grandes bolsas de resíduos sólidos que entopem toda a rede de esgoto ou impedem a sua vazão).

A falta de fluidez do esgoto pode provocar, para além do mau cheiro, um refluxo do sistema na canalização doméstica, ou seja, fazendo com que todos os detritos possam sair, pelas sanitas e pelos ralos, para dentro das casas.

Para prevenir os entupimentos, os condóminos devem assumir algumas medidas preventivas:

- Evitar que os cabelos se acumulem nos ralos

- Não deitar nos ralos e na sanita papel higiénico em excesso, fraldas absorventes, fio dental, cotonetes, plásticos, embalagens e outros objetos

- Não deitar para o lava-loiça óleo, restos de comida, borras de café, folhas de chá e semelhantes

- Não utilizar arames ou objetos pontiagudos para desobstruir os canos, porque esta medida pode furar a canalização e gerar ainda mais problemas

- Utilizar redes de proteção nos ralos para evitar que os detritos vão para os canos

- Se utilizar desinfetantes ou desodorizantes na borda da sanita, deverá verificar se a sua colação está correta e segura para que não se desprendam, provocando entupimento no sifão

- Não deitar medicamentos e produtos cosméticos nas sanitas.

Para manter um sistema de esgoto limpo, com bom escoamento e sem obstruções é essencial que, para além de assegurar estas medidas, se faça uma manutenção regular envolvendo a limpeza de sifões, dos canos e das centrais elevatórias.

Sendo os entupimentos um problema que podemos evitar com algumas medidas de prevenção e de segurança, é importante que todos os condóminos as garantam para evitar problemas que, para além de tempo e incómodo, consumem ainda um considerável investimento financeiro.

Mais uma vez, é caso para dizer que na prevenção é que está o ganho!

Autor: Loja do Condomínio