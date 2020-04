As plantas em vaso devem ser regadas com regularidade mas deve deixar secar o substrato entre regas, pelo que não deve exagerar na quatidade da água. "Pode ver com um pauzinho se está molhado junto às raízes porque, à superfície, pode estar seco e, no fundo, molhado", sublinha Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger, autora de livros de jardinagem e diretora da revista Jardins. Esse está, contudo, longe de ser o único cuidado a ter, como pode ver de seguida.