Jardinagem em casa. Como fazer um berçário de plantas suculentas

Multiplique as suas plantas suculentas de forma simples e divertida. É muito fácil dividi-las a partir das folhas. Basta repetir os passos que Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger, autora de livros de jardinagem e diretora da revista Jardins, apresenta no vídeo que se segue e, a partir daí, pode vê-las voltar a crescer. Para criar este berçário de variedades botânicas suculentas, pode recorrer a caixas de ovos vazias ou utlizar recipentes próprios, à venda no mercado.

Para executar o seu berçário de plantas suculentas com êxito, há uma série de fatores a ter em conta. Aproveite suculentas que estejam estioladas, com caules muito compridos e que já não estejam bonitas ou que estejam a precisar de ser mudadas de recipiente. Ao pegar nelas, remova as folhas pela base, tendo, no entanto, o cuidado de não as partir.

Pode usar uma caixa de ovos, colocando cada uma das folhas, com a parte que prende o caule para cima, numa das cuvetes. Deixe ficar durante quinze dias sem regar, num local com luz mas sem incidência de sol direto. Ao fim deste tempo, se observar com atenção, verá que, na ponta da folha, começam a aparecer pequenas folhas e vestígios de raízes.

Nessa altura, deve colocar as folhas por cima de um vaso sem terra e sem enterrar. Aguarde, depois, mais duas ou três semanas até enraizarem. Quando as folhas estiverem enraizadas, pode transplantar cada uma delas para um pequeno vaso ou, até, transpor várias para o mesmo. Depois, é só regar. Pode também aproveitar para oferecer algumas.