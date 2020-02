3. Ateste a a consistência do nariz superior do bolbo

Abra os olhos e prepare as mãos. É importante que o nariz superior do bolbo esteja firme. Pressione com o dedo e assegure-se que este não se afunda no nariz do bolbo.

4. Verifique os pontos de crescimento

Os pontos de crescimento devem estar saudáveis e ainda não devem ter iniciado o seu crescimento. É importante observá-los atentamente e ter sempre este fator em conta.

5. Investigue o rebento apical

Se o rebento apical se encontra mole, é porque o bolbo foi alvo das geadas. Não o leve para casa, sob pena dos resultados ficarem aquém das expetativas aquando do seu (não) desenvolvimento após a plantação.