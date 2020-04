Ovos pintados com flores para uma Páscoa (mais) colorida

O que seria da Páscoa sem os ovos? Os de chocolate fazem as delícias de miúdos e graúdos e os decorativos também! Em vez de recorrer a ovos coloridos fabricados industrialmente pode recorrer a flores, folhas e até legumes para criar os seus de forma ecológica e natural, consumindo-os depois. As formas de proceder variam consoante o tipo de corante vegetal utilizado. Depois de coloridos, pode pintá-los ou decorá-los, na companhia dos mais pequenos.

Ovos lilases com flores de hibisco secas

Para conseguir cascas com esta cor, não precisa de desperdiçar mirtilos. Basta fazer uma infusão de folhas de flor de hibisco secas e utilizá-la. Para isso, leve um tacho ao lume com 300 mililitros de água e duas colheres de sopa de flores. Junte os ovos e coza-os durante um período de 15 a 20 minutos, mantendo as crianças afastadas do fogão. Depois, deixe-os arrefecer durante cerca de uma hora. Se achar a cor muito opaca, unte-a com um pouco de azeite.

Ovos amarelos com camomila

O procedimento é muito semelhante ao desenvolvido para os ovos lilases de antes. Para conseguir ovos com esta cor, faça uma infusão de flores de camomila secas. Leve um tacho ao lume com 300 mililitros de água e duas colheres de sopa de flores. Junte os ovos e coza-os, depois, durante 15 a 20 minutos, mantendo sempre as crianças afastadas do fogão. Por fim, deixe-os arrefecer durante cerca de uma hora, seque-os cuidadosamente e use-os para decoração.

Ovos amarelados com rama de cenoura