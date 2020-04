E se, esta quadra, apostasse em algo diferente e saboroso para dar mais cor aos seus dias? Uma proposta diferente para uma época festiva com mais cor, com assinatura de Isabel Zibaia Rafael, autora do blogue Cinco Quartos de Laranja.

Sendo um dos símbolos tradicionais da época, não podem faltar neste dia. Aqui, os ovos surgem numa versão artística, colorida e comestível e muito fácil de reproduzir em casa. Ensinamos-lhe, de seguida, passo a passo, como fazer uns decorativos e originais num ápice. Uma proposta diferente para uma época festiva com mais cor com assinatura de Isabel Zibaia Rafael, autora do blogue Cinco Quartos de Laranja e de vários livros de culinária.

























