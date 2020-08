Os segredos das cores das camélias desvendados por um engenheiro agrónomo

O recurso a esse processo tem permitido obter novas variedades de plantas com características perfeitamente fixadas. Dentro do género Camellia, existem atualmente identificadas cerca de três centenas de espécies, as quais têm vindo a ser submetidas a contínuas hibridações, naturais ou induzidas, ao longo dos anos. No género Camellia, o número de cromossomas próprios é de 30, sendo 15 o número básico de cromossomas (n) nos gâmetas ou células reprodutoras.

Estas células sexuais, masculinas e femininas, que apresentam apenas um conjunto de cromossomas (n), são designadas por haploides. Esses gâmetas têm como origem células somáticas (2n) que foram submetidas a um processo denominado gametogénese, onde normalmente ocorre uma importante divisão celular, denominada meiose ou redução cromossómica (meiose I e meiose II), através do qual uma célula somática (2n), ao ser transformada numa célula sexual, origina quatro células haploides (n), reduzindo a metade o número de cromossomas próprios de uma espécie.

Daí que, mediante a sua união com uma outra célula sexual, acabe por surgir um novo ser (2n). No reino vegetal, este mecanismo nem sempre funciona desta maneira, apesar desta tender a ser por norma a regra. Por vezes, não se dá essa redução cromossómica (gâmetas não reduzidos), surgindo então os indivíduos poliploides (xn), os quais possuem mais do que dois conjuntos de cromossomas (genomas), o que constitui um novo mecanismo denominado poliploidia.

A poliploidia, a existência de mais de dois genomas no mesmo núcleo, de ocorrência comum, é considerada um dos processos evolutivos mais marcantes na origem e na evolução das plantas silvestres e também das variedades botânicas que têm vindo a ser cultivadas nos últimos anos. Cerca de 40% das espécies vegetais cultivadas são poliploides, tendo surgido através de gâmetas não reduzidos ou através do cruzamento de indivíduos de espécies diferentes.

Uma vez que a maioria das espécies é autoincompatível, a natureza recorre à polinização cruzada, daí que ocorram espontaneamente formas híbridas triploides, tetraploides, pentaploides, hexaploides, heptaploides e octaploides. As formas mais comuns em camélias são as diploides e triploides. O conhecimento destes mecanismos em plantas cultivadas tem levado investigadores a induzir a poliploidia no género com o recurso a produtos químicos específicos, como a colchicina.

Essa situação verifica-se porque, geralmente, as espécies poliploides são maiores e mais produtivas. Estes aspetos são relevantes e as técnicas têm sido utilizadas com sucesso, por exemplo, na obtenção de plantas de chá com folhas de maiores dimensões (para se aumentarem os níveis de produção por hectare), nas camélias ornamentais (para se conseguir um aumento do tamanho da flor) e nas camélias oleíferas (na tentativa de obter um acréscimo na produção de óleo).

Texto: Jorge Garrido (engenheiro agrónomo)