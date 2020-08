De nome científico Petrea volubilis, decidiu o povo chamar-lhe estrela-azul, flor-de-jesus ou viuvinha. Trepadeira da família das Verbenaceae, tem a sua origem no continente americano. A estrela-azul pode, à primeira vista, confundir-se com a glicínia, devido aos seus vistosos cachos de flores azuis-arroxeadas. No entanto, as duas trepadeiras lenhosas não pertencem ao mesmo género e nem sequer à mesma família botânica. A glicínia (Wisteria sinensis) pertence à família das leguminosas e é nativa da China.

A estrela-azul integra a família das Verbenáceas e é indígena das florestas da América Central e do norte da América do Sul. É uma planta perenifólia e as suas folhas, elípticas, são coriáceas, ásperas e rugosas, verde escuro na página superior e mais pálidas na inferior. Os racimos, com 30 a 40 centímetros de comprimento, agregam entre 15 a 30 flores em forma de estrela, com cinco sépalas estreitas que permanecem na planta até perderem a cor e cinco pétalas mais pequenas, que, essas, caem rapidamente.