Orelha-de-elefante é um dos nomes comuns. Alocasia é a planta perfeita para a selva urbana

Mais do que uma tendência na decoração, a urban jungle tornou-se num conceito que veio para ficar. A articulação de plantas tropicais em ambientes interiores para criar uma selva urbana continua a conquistar pessoas de todos os géneros e idades, contaminando-as com o gosto pelas plantas. A criatividade é, indiscutivelmente, um aspeto importante para a criação de envolventes com uma estética mais selvagem mas, neste conceito, a diversidade de cores, de tamanhos e de texturas é o aspeto que predomina.

Esse fator leva a que muitas pessoas procurem mais informação sobre as plantas que pretendem utilizar. A alocasia é um género da família das Araceae, que inclui cerca de 80 espécies conhecidas, entre elas a orelha-de-elefante. Estas plantas tropicais, oriundas de zonas pantanosas da Ásia e da Oceânia, apreciam temperaturas quentes e húmidas e, nestas condições, desenvolvem-se muito rapidamente, criando folhagem exuberante e de grandes dimensões, que acaba por se tornar um elemento de destaque.

São indicadas para qualquer espaço, interior ou exterior. A sua localização deve, todavia, ser planeada. No interior, as frondosas folhas irregulares em forma de coração ou de seta conferem uma sensação tropical e fresca. No exterior, poderão ser utilizadas em maciços, criando volumes exóticos e densos que facilmente se destacam no jardim ou pátio. Como são plantas tropicais, no nosso clima, a sua plantação deverá ser pensada de forma a que a planta não esteja diretamente exposta ao sol direto, ao vento ou ao frio.

Embora sejam plantas resistentes, não toleram baixas temperaturas nem gelo. As suas folhas descoloram ou queimam com excesso de sol. À semelhança da maior parte das aráceas, a floração é rara em ambientes interiores, sendo mais frequente no habitat natural, nas condições perfeitas de desenvolvimento da planta, respeitando o calor e a humidade que exige. Apesar de serem muito ornamentais e interessantes, as alocasias são tóxicas por ingestão para humanos e animais domésticos.

O contacto deve ser, por isso, cuidadoso e as plantas devem estar inalcançáveis por crianças, cães e gatos. Apreciadoras de sombra parcial e ambientes de meia luz, as orelhas-de-elefante devem ser cultivadas em solos profundos, ricos em matéria orgânica. A rega deve ser frequente, sobretudo no verão. Esta variedades botânica prefere um solo húmido, mas não encharcado. Em termos de humidade e de clima, prefere muita frescura e temperaturas mais altas para se desenvolver melhor.

Suscetível ao aranhiço-vermelho e à cochonilha, beneficia de fertilizações frequentes, sobretudo na época de maior desenvolvimento. As folhas secas ou amarelas deverão ser cortadas no momento em que surgirem e as folhas saudáveis limpas regularmente com um pano húmido. Devido às dimensões, as folhas da alocasia eram, ancestralmente, usadas para envolver pessoas febris de forma a aumentar o seu conforto na doença. Também se acreditava que esta ajudasse a afastar maus espíritos.