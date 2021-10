Minimalismo na decoração: um estilo de vida

A decoração minimalista aparece como uma boa solução e tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos. Este estilo reduz o seu mobiliário ao essencial de forma a viver uma vida com mais significado e para que tenha um conjunto de objetos selecionados que ofereçam uma atmosfera limpa, elegante e com personalidade.

Nunca a famosa frase “less is more” (menos é mais) fez tanto sentido, valorizando ambientes que apostam na simplicidade e funcionalidade. Tenha como base a sobriedade do branco e das tonalidades neutras e substitua a extravagância e o excesso por uma atmosfera onde cada móvel, objeto e elemento tem a sua função e a sua razão de existir.

Hoje trazemos-lhe a importância do minimalismo na decoração dos espaços e conselhos para criar a decoração ideal seguindo este conceito. Veja as nossas sugestões e inspire-se com as peças da hôma Happy Home Living.

Viver melhor com menos: o minimalismo como modo de vida

A palavra minimalismo refere-se a uma série de movimentos artísticos e culturais que decorreram no século XX, mais especificamente nos anos 1960, e que se preocupam em fazer uso de poucos elementos fundamentais como base de expressão.

Minimalismo significa a simplificação, reduzir os excessos e viver com aquilo que é apenas essencial. Este estilo de vida pode ser aplicado no vestuário, na alimentação, na decoração e em outros aspetos do dia a dia.

créditos: hôma

Na decoração, ser minimalista é ter o essencial mas não se trata de abdicar da qualidade de vida, do bem-estar ou do conforto, mas antes de identificar e abdicar de peças que não tenham um propósito claro e que muitas vezes mantemos apenas para preencher um espaço vazio.

O minimalismo divide os espaços pelas necessidades, em que cada elemento deve ser funcional.

Os pontos fortes são a sobriedade, usando elementos e móveis inteligentes, simples e práticos. Um estilo totalmente elegante, com personalidade e conforto. A decoração minimalista prioriza o que é realmente funcional e essencial para o ambiente e para a rotina.

créditos: hôma

Como ter uma casa minimalista: organização e funcionalidade

Uma casa organizada é essencial e é um local com menos stress, que preza o uso apenas do necessário, transmitindo um clima relaxante e deixando as pessoas que habitam o local mais tranquilas. Uma casa limpa e organizada é muito mais prazerosa e aconchegante e esse processo fica muito mais facilitado quando nos libertamos daquilo que não precisamos.

A organização e a composição clean do estilo minimalista criam uma atmosfera leve e um ambiente mais confortável para viver. É por esse motivo que esta é uma das estéticas que mais potencializam o bem-estar.

A escolha dos móveis faz toda a diferença para quem tem o minimalismo como estilo de vida. Opte por mobiliário funcional porque cada objeto é importante na decoração e evite a desordem e a falta de organização, dando ênfase à beleza natural de cada peça presente no espaço.

Valorize os objetos que tenham uma função especifica ou até multifunções mas que ao mesmo tempo sejam marcantes na decoração da divisão.

créditos: hôma

Os materiais e as formas

Quando falamos de minimalismo na decoração, uma das características é o uso de formas simples em contraponto às formas clássicas.

Esta opção valoriza espaços projetados apenas com o essencial e que exaltam a funcionalidade.

Existem alguns materiais que são característicos, pois passam uma sensação de simplicidade e ligação com a natureza. Entre eles estão a madeira, o vidro e o ferro e o uso do micro-cimento que também é uma excelente alternativa. As linhas devem ser retas, os ângulos marcados e as formas geométricas.

créditos: hôma

Ambientes monocromáticos

De um modo geral, quem busca o minimalismo na decoração deve optar por ambientes claros e na hora de escolher mais cores, optar só por mais três tons para usar nos objetos decorativos e nos têxteis.

As cores devem ser escolhidas de acordo com as características do ambiente de modo a reforçar ou facilitar o dia a dia. As tonalidades básicas e naturais como o branco, o preto e o bege são as protagonistas.

Ao apostar no branco está a realçar todos os detalhes da decoração e ao mesmo tempo faz com que os espaços pareçam mais amplos e melhor iluminados.

Invista ainda no verde com plantas e flores que são sempre bem-vindas em qualquer decoração.

créditos: hôma

Objetos decorativos

Agora, mais do que nunca, é fundamental que a decoração de sua casa seja acolhedora. Um estilo que priorize o essencial possibilita que os espaços se transformem em verdadeiros refúgios.

Mas focar-se no essencial não significa ter uma casa vazia e os objetos decorativos devem fazer parte deste estilo e tornam o espaço mais acolhedor.

Faça a sua escolha e opte por objetos que tragam mais impacto à decoração. Por exemplo, um quadro decorativo grande e bonito causa mais impacto do que vários quadros pequenos.

Os espelhos decorativos costumam ser das peças mais presentes neste tipo de decoração porque, para além de decorarem o ambiente de uma forma marcante, têm uma função e utilidade específicas. Aposte em objetos grandes, ao invés de vários elementos menores.

créditos: hôma

Não menos importante, são as texturas. Para que a decoração de interiores tenha movimento e conforto, os têxteis precisam ser adicionados com sabedoria. Para manter um equilíbrio, acrescente diferentes texturas, mas com as mesmas tonalidades.

créditos: hôma

Deixe que a luz entre em sua casa

Para valorizar o mobiliário e os espaços livres é importante criar a iluminação adequada.

A iluminação natural é fundamental neste estilo de decoração, porque cria um ambiente que expressa mais naturalidade e consequentemente é mais acolhedor. Deixe entrar a maior luz natural possível e aproveite as cores neutras dos espaços para que esta se propague.

Os spots embutidos ou de sobrepor também são indicados para este tipo de ambientes, pois conseguem dar amplitude ao espaço e não sobrecarregam a visão. Se gosta de iluminação suspensa, propomos apostar em objetos minimalistas, simétricos e sem muitos detalhes.

créditos: hôma

A hôma Happy Home Living inspira-nos com ideias e sugestões de decoração para transformar a sua casa num espaço único e exclusivo. Divirta-se com estas propostas criando novos ambientes e estilos de decoração.