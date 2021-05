As pessoas que têm um jardim têm sempre que fazer. Existem, no entanto, épocas que implicam atividades que não podem mesmo descurar, se quiserem ficar satisfeitas quando olharem para as plantas que cultivam. Em maio, um dos meses de transição para o período do verão e do calor, espécies como berbéris e retamas, alcançam a plenitude emitindo flores em abundância. Para estas ou para as que começam a encher-se de frutos agora ou mais tarde, existem três tipos de trabalhos que são essenciais.

1. Enquanto a planta é jovem, regue regularmente. Faça uma pequena fossa em redor do tronco para armazenas a água.

2. Para ajudar a brotada e evitar a ferrugem ou outras carências, aplique fertilizante durante a primavera mas suspenda essa aplicação em meados de agosto.

3. Uma capa de material orgânico junto aos pés, de casaca de cortiça, folhas, relva seca ou composto são indicadas para agora.