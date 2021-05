3 plantas que são (sempre) uma aposta ganha nos meses de primavera

Pelas suas características intrínsecas, estas variedades botânicas revelam-se uma escolha segura para os amantes de flores e de jardinagem. Saiba o que as caracteriza, os cuidados que exigem no quotidiano e quais as formas de cultivo mais recomendadas.

A primavera é, entre muitas coisas, tempo de gerânios, de iresines e de brunfelsias, três plantas que, desde que sejam bem cuidadas, são (sempre) uma aposta ganha. Pelas suas características intrínsecas, estas variedades botânicas revelam-se uma escolha segura para os amantes de flores que gostam de ver sempre o seu jardim repleto de cor(es). Descubra, de seguida, o que as caracteriza, os cuidados de manutenção que exigem no quotidiano e as formas de cultivo mais recomendadas. 1. Gerânios Necessitam de sol pleno durante todo o ano. Quanto mais sol apanharem, mais abundante será a sua floração. São, por isso, a opção perfeita para locais soalheiros. Devem receber adubo líquido específico para esta variedade floral uma vez por semana e entre uma a duas regas de sete em sete dias. Esta planta robusta resiste ao vento e ao inverno, mas torna-se sensível à chuva quando tem muitas flores. Nos períodos de maior pluviosidade, deve ser resguardada e, idealmente, abrigada da chuva. Poderá começar a plantar gerânios a partir do momento em que deixa de haver geada nas noites de primavera mas, segundo os especialistas em jardinagem, será mais seguro esperar até meados de maio para conseguir exemplares mais robustos, mais vistosos e também mais coloridos. 2. Iresines São outra das flores que enchem os jardins de cor nos meses de primavera mas também exigem cuidados. Não gostam de sequidão e, se não receberem luz suficiente, as folhas ficam pálidas. Estes são, por isso, dois fatores a teer em conta aquando da escolha da localização. A iresine é avermelhada do caule às folhas. Tem nervuras marcadas e um acabamento encerado, que a faz brilhar muito ao sol. Esta é, por norma, uma planta fácil de cuidar. No entanto, sem sol, a iresine desbota, enfraquece, perde folhas e tornsa-se mais permeável a pragas e doenças, exigindo assim alguma vigilância. Esta variedade botânica precisa de regas frequentes para nunca deixar a terra em que cresce secar. O ideal é que a superfície se mantenha sempre ligeiramente húmida mas nunca encharcada. 3. Brunfelsias Floresce mais e de uma forma mais vistosa e exuberante se tiver as raízes em forma de pinha em vaso. Este arbusto perene cresce lentamente até atingir entre dois a quatro metros de altura e cerca dois metros de largura. A folhagem é densa e de um verde esfumado. As folhas novas das brunfelsias, uma variedade botânica que encanta milhões de pessoas, podem ficar arroxeadas em climas mais frios. Esta planta necessita de pleno sol ou de sombra parcial no quotidiano e tem a vantagem de não precisar de ser aparada para parecer densa e exuberante. Um bom fertilizante orgânico completo, aplicado pelo menos duas vezes por ano, mantê-la-à bonita por muito tempo. Para conseguir mais flores, precisa de fornecer-lhe um fertilizante líquido de 15 em 15 dias até o final da floração.