No decorrer do tempo, a intervenção humana tem vindo a colocar em risco os limites da paisagem. Na atualidade, deparamo-nos com problemas de ordem diversa, que têm vindo a ser amplamente noticiados. A instabilidade ambiental oriunda das alterações climáticas, tal como sucede com a escassez de recursos, são temas imprescindíveis para futuras intervenções. Assim sendo, ordenar o território de modo coerente passa por construir espaços verdes menos prejudiciais.

Neste contexto, a vegetação autóctone assume um papel essencial na conservação e na valorização dos elementos da paisagem e da sua identidade, permitindo criar jardins modernos, mas sobretudo sustentáveis. Hoje em dia, o modo de vida da população reflete agitação, stresse e, sobretudo, falta de tempo para a manutenção do jardim. Perante este cenário, a utilização do material vegetal nativo é uma opção viável, dado permitir criar espaços conectados à paisagem.

E, sobretudo, de baixa manutenção. Na conceção do jardim, o desafio passa por utilizar plantas autóctones em projeto, de maneira a originar um novo traçado, forma e desenho de jardim moderno. No entanto, existem pontos a melhorar na realidade das plantas autóctones. Verdade seja dita, apesar da preocupação com os valores ambientais, é fundamental a consciencialização social para a importância destas plantas. De modo geral, a sua comercialização ainda é reduzida em território nacional, limitando a escolha por parte dos profissionais que já despertaram para elas e que até teriam interesse em usá-las nos projetos que desenvolvem.

A adesão a estas plantas é, numa conjuntura como a dos tempos que correm, um exercício que ainda levará o seu tempo e que está, intrinsecamente, relacionado com o equilíbrio de todo o ecossistema, uma prioridade constante. Os profissionais que melhor as conhecem desempenham, assim, um papel crucial na sensibilização para a utilização destas espécies. Uma opção ambiental que tem forçosamente reflexos na qualidade de vida dos que venham a frententar estes espaços.

Os paradigmas que vão determinar os jardins do futuro