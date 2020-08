Agosto, como diziam os antigos, dá sol no rosto. Este é um mês tradicionalmente quente e seco, sendo a rega uma das tarefas mais importantes desta fase do ano. No jardim, é tempo de, entre uma e outra ida à praia e à piscina, plantar as herbáceas anuais de cores variadas, de fertilizar as roseiras e as hortênsias e ainda de aparar, regar e fertilizar os relvados, mais desgastados com o maior aproveitamento desta época.

Na horta, além de capar tomateiros, meloas, melancias e pepinos, este é também um mês de colheitas de muitos frutos e legumes que vão, seguramente, tornar as suas refeições ainda mais saudáveis e saborosas. As muitas tarefas que este período que deveria ser de descanso em família exigem não se esgotam, todavia, aqui. Confira, de seguida, a lista de trabalhos a empreender e prepare-se para arregaçar as mangas!