Explore estilos únicos para um outono-inverno cativante

À medida que as temperaturas caem e os dias se tornam mais curtos, a temporada de outono-inverno traz consigo uma oportunidade única de renovar e transformar os nossos espaços interiores. É o momento perfeito para criar uma atmosfera que acolha e inspire, refletindo o espírito acolhedor das estações mais frias.

As paisagens que outrora se enchiam de vida e de cores alegres, agora pintam-se com outros tons. Prepare-se para revigorar o seu espaço com novos estilos: Étnico, Contemporâneo e Industrial. Cada um deles conta uma história única e convida a abraçar a mudança da estação com um toque de elegância.

Com a nova coleção do catálogo outono-inverno 2023 da hôma happy home living, irá encontrar inspiração para cada canto da sua casa. Prepare-se para explorar estes estilos distintos e transformar o seu ambiente num refúgio de estilo e conforto.

CELEBRANDO A IRREVERÊNCIA DA VIDA COM UM TOQUE ESCANDINAVO

O estilo étnico, profundamente enraizado em tradições culturais e artesanais, encontra uma nova dimensão ao entrelaçar-se com a estética escandinava. A paleta de tons terracota e os toques subtis de azul-esverdeado (bleu canard) evocam a dualidade do outono, onde as cores quentes e vibrantes se encontram com um frescor suave.

créditos: hôma

Para incorporar este estilo na sua decoração, opte por elementos que combinem formas orgânicas com linhas contemporâneas. Móveis com curvas suaves e formas irregulares podem adicionar um toque visualmente intrigante ao espaço. A introdução de objetos étnicos, estatuetas e quadros cria uma mistura de culturas e tradições, trazendo uma narrativa rica e diversificada para a decoração.

créditos: hôma

A escolha de materiais é vital para a autenticidade deste estilo. Opte por madeira com tons mais escuros para móveis que tragam um apelo étnico e folhagens nos têxteis, evocando uma conexão com a natureza. Esta fusão de elementos naturais e culturais cria uma atmosfera que é tanto acolhedora quanto emocionante.

créditos: hôma

Em essência, este estilo é um convite para criar um ambiente que celebra a diversidade, a ousadia e a autenticidade. É uma maneira de incorporar o mundo em sua casa, abraçando o presente com uma vibração culturalmente rica e um toque contemporâneo. Encontre inspiração nos elementos de estilo étnico e comece a transformar o seu espaço num testemunho de vida vivida com audácia, com a nova coleção ÖLME DESIGN da hôma happy home living.

UMA FUSÃO ELEGANTE ENTRE LUXO E FUNCIONALIDADE

Numa fusão entre o luxo e a funcionalidade, desvenda-se um estilo que harmoniza sofisticação e praticidade de forma magistral. Inspirado pela arte e influências neo-retro, este estilo contemporâneo oferece uma experiência visual rica em detalhes e exclusividade.

créditos: hôma

Este estilo contemporâneo é uma homenagem à união entre o luxo e a funcionalidade, onde cada peça de decoração não é apenas um elemento estético, mas também serve um propósito prático. Com uma paleta que mistura branco puro, rosa velho, dourado e apontamentos de azul pérsico e verde floresta, com estilo vai conseguir criar uma sensação de elegância etérea na sua casa.

créditos: hôma

Para incorporar este estilo na sua decoração, opte por objetos de destaque que tragam uma fusão de influências neo-retro. Móveis e objetos decorativos com detalhes dourados e bases de mármore adicionam um toque de luxo e requinte. As texturas luxuosas, como o veludo e o bouclé, também são elementos-chave para enriquecer o espaço, aposte em pequenos detalhes com estas texturas em almofadas ou pufes.

créditos: hôma

Além disso, opte por escolher peças que tenham uma dupla funcionalidade, onde a estética deslumbrante se alia à praticidade. Mesas com espaços de armazenamento ocultos, sofás com designs elegantes e práticos ou até mesmo espelhos de chão com um móvel de bijuteria incorporado; estes itens são excelentes escolhas para incorporar este estilo.

créditos: hôma

Em suma, este estilo é uma celebração da elegância atemporal combinada com a utilidade prática. Cada peça escolhida para o seu espaço é uma afirmação de luxo e estilo, sem comprometer a funcionalidade. Encontre inspiração na coleção THE COLLECTOR na hôma happy home living e transforme o seu lar num espaço que exala exclusividade e beleza funcional.

O ENCANTO DA RUSTICIDADE NO ABRAÇO DO ESTILO INDUSTRIAL

No mundo do design de interiores, o estilo industrial evoluiu além de seus aspetos originais, abraçando uma nova dimensão que combina a força do industrial com a acolhedora rusticidade.

créditos: hôma

O estilo industrial convida-nos a explorar uma estética que vai além do minimalismo frio, abraçando a autenticidade da vida quotidiana e a conexão com a natureza. Neste contexto, o outono-inverno de 2023 presenteia-nos com uma abordagem única e cativante do estilo industrial, onde o encanto da rusticidade se funde com a robustez industrial para criar uma atmosfera acolhedora e poderosa.

créditos: hôma

Para incorporar o estilo industrial à sua decoração, considere escolher peças que tragam uma combinação de materiais brutos e texturas orgânicas. Móveis com aparência envelhecida, apontamentos de metal preto e detalhes em ráfia podem criar uma atmosfera acolhedora e robusta. Adicionar elementos de cerâmica, como vasos e objetos decorativos, também acentua o apelo industrial e rústico.

créditos: hôma

Além disso, a paleta de cores é uma parte vital deste estilo. A dualidade entre o rosa blush e o preto cria um equilíbrio entre a delicadeza e a força, enquanto os detalhes dourados espalhados pela coleção acrescentam um toque de elegância. Use tons de branco e preto para criar contraste, realçando a estética industrial e adicionando um toque contemporâneo.

créditos: hôma

Em resumo, o estilo industrial é uma celebração da conexão entre o rústico e o industrial. Cada peça escolhida para o seu espaço é uma afirmação da beleza robusta e acolhedora, uma união entre a força e a delicadeza. Explore a coleção WINTER LIGHT da hôma happy home living e transforme o seu ambiente num espaço que encanta pela rusticidade e abraça a estética industrial com calor e caráter.

Com a coleção outono-inverno 2023 da hôma happy home living, tem a oportunidade de transformar o seu espaço com três estilos distintos, cada um com a sua própria personalidade.

Utilize as nossas dicas para encontrar os elementos certos e crie um interior que seja verdadeiramente envolvente e inspirador. Do estilo étnico à sofisticação contemporânea e ao encanto industrial, esta estação é uma oportunidade para criar uma casa que celebre a autenticidade e a beleza das estações mais frias.