Encha o seu jardim de flores brancas e violetas

Também conhecida vulgarmente como goiaba-serrana, como goiabeira-do-mato, como goiaba-abacaxi e como goiaba-ananás, a feijoa, outro dos nomes da feijoeira, é um arbusto vivaz da família Mirtáceas originário das terras altas do sul do Brasil, do Uruguai e também do norte da Argentina, na América do Sul. Para além de flores brancas e violetas, esta árvore de pequeno porte dá um fruto verde, do tamanho de um ovo de galinha, que tem um sabor muito agradável.

Este arbusto ou árvore de pequeno porte, que pode alcançar entre 3,5 a 5 metros de altura, com um diâmetro da copa de entre 2,5 a 5 metros, apresenta, por norma, uma folha permanente. As flores da feijoa são grandes e hermafroditas, de cor branca e também violeta. A floração ocorre habitualmente no mês de maio e demora entre 30 a 40 dias. A maioria dos seus cultivares é autoestéril, precisando de variedades polinizadoras para realizar a polinização, que é cruzada.

A polinização é entomofila, realizada por insetos, especialmente por abelhas. Nas variedades autoferteis, a percentagem de vingamento é muito menor situando-se nos 40% a 45%. Com um ciclo biológico perene, esta planta pode produzir durante 35 anos e entra em produção aos três ou quatro anos e atinge a plena produção ao décimo ano. As variedades mais cultivadas em todo o mundo são a Triumph, a Apollo (autofértil de melhor qualidade), a Gemini (parcialmente autofértil), a Mammouth (polinizadora), a Coolidge, a Choiseana e a Superba.

As partes comestíveis são o fruto da feijoa, que tem um sabor a morango e a abacaxi, além das pétalas, também muito apreciadas. Planta de clima subtropical e temperado, a feijoa pode cultivar-se em solos variados, mas prefere os mais profundos, ricos em matéria orgânica e frescos. O pH ideal situa-se entre os 6 e os 7. Em termos de temperaturas, as ótimas oscilam entre os 13º C e os 17º C. A mínima ronda os 11º C negativos e a máxima situa-se nos 40º C.

Se decidir cultura uma feijoa no seu jardim, pode fazê-lo, uma vez que este arbusto, que necessita de uma exposição solar média de 2.000 a 2.300 horas anuais, se adapta facilmente ao clima e aos nossos solos. A quantidade de água necessária calculada aponta para entre 850 a 1.200 mililitros por ano. A humidade atmosférica que favorece o seu desenvolvimento situa-se entre os 66% e os 76%. A altitude mais adequada à feijoa situa-se abaixo dos 1.100 metros.