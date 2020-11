É da família das Lamiaceae, que inclui muitas outras ervas e plantas, como é o caso da hortelã. O nome rosmaninho deriva do latim ros marinus, que significa orvalho do mar. A Salvia rosmarinus, a designação científica do alecrim, é uma herbácea lenhosa e perene, com folhas perfumadas em forma de agulha e flores brancas, rosa, roxas ou azuis. Esta planta é nativa da região da bacia do mediterrâneo e, até 2017, era conhecida como Rosmarinus officinalis. O alecrim tem um sistema radicular fibroso.

Sendo um arbusto aromático capaz de resistir a secas, tem a capacidade de sobreviver sem água durante longos períodos temporais. Nalgumas partes do mundo, é considerado uma espécie potencialmente invasora. As sementes costumam ser difíceis de germinar, apresentando geralmente, esta variedade botânica de crescimento lento uma baixa taxa de germinação mas, depois de instalada, esta planta pode viver até um horizonte temporal de 30 anos. As formas variam entre a vertical e a prostrada.

As formas verticais podem atingir 1,5 metros de altura. As folhas são perenes, com entre dois a quatro centímetros de comprimento e entre dois a cinco milímetros de largura, verdes na página superior e brancas na página inferior, com textura densa e lanosa. A planta floresce na primavera e no verão, nos climas temperados, mas pode estar em floração constante nos mais quentes, como é o caso do nosso. As flores são brancas, cor de rosa, roxas ou, nalguns casos, de um azul profundo. Por ser perfumado, atraente e tolerante à seca, é utilizado como planta ornamental em jardins sem água, especialmente nas regiões de clima mediterrânico.

O alecrim é fácil de cultivar e resistente a pragas. Esta variedade botânica tende a crescer bastante e a manter a atratividade por muitos anos, podendo ser podado em formas mais formais e sebes baixas e, até, usado para topiaria. Pode ser cultivado em vasos. Os cultivares de cobertura vegetal espalham-se amplamente, com uma textura densa e durável. O alecrim cresce em solo argiloso com boa drenagem, numa posição aberta e ensolarada. Esta planta não resiste, no entanto, ao encharcamento.

Algumas das variedades que existem também são susceptíveis à geada, pelo que é fundamental resguardá-lo nos períodos de maior frio. O alecrim cresce melhor em condições de pH neutras a alcalinas com fertilidade média. Um fator a ter em conta no momento de eleger o solo onde o vai plantar. Esta variedade botânica pode ser propagada a partir de outra planta, cortando um raminho tenro de 10 a 15 centímetros de comprimento, seguindo, depois, as regras de estacaria normais.