A precisar de ideias de atividades para fazer em casa? Mostramos-lhe como pode recuperar móveis e outras peças que tem em sua casa a precisar de uma segunda vida, com inspiração na técnica francesa “découpage”, a mesma que foi usado para recuperar o piano que se encontra no Bela Vista Hotel & Spa (Praia da Rocha, Algarve).

De origem francesa, a técnica “découpage” significa decorar superfícies com recortes de tecidos, revistas ou até outros tipos de papel. Pode ser aplicada em quadros, louças, pequenos objetos de decoração e, neste caso, móveis.

Com o apoio técnico do atelier “Habitat Improver”, o Bela Vista Hotel & Spa quer inspirar todos os portugueses que se encontram em casa, apresentando algumas dicas de DIY que vão assegurar o renascer de objetos e móveis “ao tom” da sua peça mais icónica, o piano que se encontra no lobby.

Bela Vista Hotel& Spa créditos: Francisco de Almeida Dias

Materiais que vai precisar:

- Tecido ou retalhos de tecido que cubram a superfície

- Cola de madeira ou cola branca (quantidade mediante dimensão da peça a aplicar)

- Água

- Trincha (dimensão mediante da peça a aplicar)

-Verniz acrílico

- Lixa de água ou lixa muito fina.

Passo-a-passo:

1. Limpar previamente o móvel ou objeto com uma solução de limpeza.

2. Lavar os retalhos ou tecidos para assegurar que o tecido não encolhe ou desbota. Depois de secos, passar a ferro para retirar vincos.

3. Estude a dimensão e tecidos que quer usar em cada superfície e recorte-os.

4. Diluir uma porção de cola de madeira (ou cola branca) com a mesma medida de água (50/50), suficiente para cobrir toda a superfície que pretende aplicar a técnica. Misture até ficar homogénea.

5. Pincele toda a superfície com a mistura de cola de madeira e comece a criar a sua découpage, aplicando o tecido. Depois de seco, acertar com tesoura ou x-ato alguns fios ou retalhos salientes.

6. Depois de bem seco (um ou dois dias), aplicar uma camada de verniz acrílico.

7. Após esta camada estar bem seca (dois ou três dias) a superfície deverá ser lixada com lixa uma extremamente fina e húmida (idealmente lixa de água).

8. O processo deve ser repetido, no mínimo, duas vezes, sendo sugerido que o verniz seja aplicado em sentidos diferentes em cada uma das camadas.

Esta técnica vai conferir ao seu móvel o acabamento macio e super resistente ao toque. A última camada de verniz deve ficar, pelo menos, três a quatro dias a “curar”, sem se poder tocar na peça.