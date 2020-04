Trabalhar em casa tornou-se a realidade de muitos. Mas, para quem não o fazia antes, criar agora uma zona de trabalho em casa pode ser um desafio.

Para além de termos que nos sentir confortáveis, é muito importante que esse espaço seja funcional e esteja sempre arrumado e bem organizado.

Rita Salgueiro (Designer de Interiores) explica, com algumas dicas, como é possível criar uma zona de trabalho organizada e agradável, para que possa ter dias produtivos sem comprometer ao mesmo tempo a decoração do espaço envolvente.

Convém ter uma boa iluminação para trabalhar sem esforço

Ter luzes a iluminar por cima é o ideal. Caso tenha que pôr um candeeiro nessa zona de trabalho, deve estar ligeiramente abaixo do nível dos olhos e projetar a luz para a secretária ou teclado do computador e não para o monitor.

Deve ficar sempre do lado esquerdo, para não fazer sombra sobre o que está a escrever. Coloque-o do lado direito se for canhoto.

Documentos por ordem de prioridade

Para uma melhor organização, deverá colocar do lado esquerdo os documentos que está a trabalhar no momento ou em lista de espera, a sua agenda de trabalho e as "To Do List", por ordem de prioridade.

Do lado direito devem estar os note books, os processos encerrados, as faturas pagas e tudo o que está resolvido e pronto a arquivar. Vai ver que assim nada fica esquecido.

Posicionamento dos objetos

Os suportes de lápis e canetas devem ficar do lado direito (a não ser que seja canhoto), para uma melhor utilização dos mesmos, de preferência num suporte apelativo que se integre na decoração da secretária.

Blocos e agendas com frases inspirados

Numa fase em que precisa de toda a motivação para realizar o seu trabalho com o mesmo empenho de sempre, opte por cadernos, blocos e agendas com frases inspiradoras que lhe podem relembrar os seus objetivos, como encarar os dias menos bons e como contornar as adversidades.

As caixas são uma excelente forma de arquivar documentos

Assim, sabe sempre onde estão as cartas e papéis relacionados com cada assunto e a secretária mantém-se arrumada, sem papéis empilhados, o que permite maior concentração e foco no trabalho a realizar.

Apesar da secretária ser uma área de trabalho, esta não tem que ser uma zona aborrecida, muito pelo contrário

Para dar vida a este espaço pode colocar uma jarra com flores e umas velas aromáticas.

Acima de tudo, tente sempre ter a sua zona de trabalho limpa e organizada, conseguindo facilmente visualizar o que precisa, para poder dar seguimento às suas tarefas de forma eficiente.