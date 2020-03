De uma forma geral, se a economia tivesse um sexo, seria feminino. Segundo dados da Bloomberg, as mulheres passam mais 70-80% do tempo do que os homens a definir e a influenciar o consumo.

O mercado imobiliário não é exceção pelo que existem estratégias de maior influência junto das mulheres, que por norma têm a última palavra na hora de comprar uma casa.

A agência imobiliária digital Housefy apresenta os seis fatores mais valorizados pelo sexo feminino, de acordo com a sua experiência no mercado português.

Funcionalidade ou estética?

Regra geral, as mulheres dão mais importância aos aspetos funcionais da casa. Por exemplo, se o imóvel já tem os roupeiros embutidos, o número de armários de cozinha ou se tem uma despensa.

Ainda que o sexo feminino não se envolva em tantos pormenores técnicos como o masculino, é importante que o vendedor comprove, através de uma inspeção, que a casa não tem qualquer problema.

Vizinhança

As mulheres tendem a favorecer a compra de uma casa em prol da proximidade a escolas, ginásios ou um supermercado, bem como a familiares e amigos. Ao contrário dos homens, existe uma tendência para estar perto dos entes queridos, mesmo que isso signifique estar mais longe do trabalho.

Segurança

Quer seja solteira ou com família, a segurança é um fator essencial para a mulher. Um bairro seguro e familiar assume uma maior importância para o sexo feminino do que o masculino. Para que uma mulher se sinta verdadeiramente “em casa,” é necessário que a localidade do novo imóvel lhe transmita esta característica.

A cozinha, claro!

Ao contrário do senso comum, qualquer pessoa gosta de uma boa cozinha. Afinal, esta divisão acaba por ser o centro social de qualquer casa. As mulheres tendem a ser atraídas por cozinhas espaçosas, arejadas, com uma bancada generosa e com uma planta bem estudada.

Espaços bem definidos

É do conhecimento geral que as mulheres tendem a realizar múltiplas tarefas em simultâneo. Desta forma, uma casa organizada que ofereça espaço para cada item da sua lista será um imóvel vencedor. As mulheres valorizam muito as casas em que seja possível acomodar as mais pequenas coisas que a possam ajudar a organizar à sua própria maneira.

Todos precisam do seu canto

De uma forma geral, para as mulheres o quarto é mais do que um mero sítio para dormir e para o romance, é um santuário privado reservado ao descanso e ao relaxamento a qualquer altura do dia. Por isso, não é surpresa que muitas clientes compradoras procurem quartos com boas áreas, idealmente com um closet, e casa de banho suite.