A Designer de Interiores Rita Salgueiro costuma dizer nos seus workshops de decoração que, as casas não terminam nas paredes para o exterior, terminam quando não podemos dar mais um passo sem cair da varanda ou quando encontramos o muro ou vedação que dá por terminado o nosso terreno.

Habituados a ter sol quase o ano inteiro, a maioria dos portugueses não dá o devido valor nem aproveita as suas varandas, terraços ou jardins.

Agora que estamos praticamente todos de quarentena em casa, temos visto várias pessoas pelas redes sociais, e até os nossos próprios vizinhos, a usar mais as suas varandas. Uns levam puffs, outros cadeiras, cada um leva o que tem para estar ao sol e sentir-se na “rua”.

Privados das habituais saídas e passeios no exterior, tentamos aproveitar o sol e o ar puro nas nossas próprias casas. Na cidade ou no campo, qualquer varanda, marquise ou alpendre serve.

Rita Salgueiro dá algumas dicas sobre como podemos tornar estes espaços mais acolhedores e funcionais.

Para o fazer de forma simples basta:

1 – Colocar duas cadeiras com uma mesa de apoio no centro, onde se possa sentar a descansar e ter onde colocar um livro, revista ou algo com que se possa entreter, caso não tenha uma paisagem de cortar a respiração. Pode até usar a mesa e as cadeiras da cozinha.

2 – Pode colocar um tapete por baixo, fica mais confortável para quem prefere estar descalço. Sabe aquele tapete que está sempre a dizer que tem de trocar? É agora que vai chegar ao fim da sua vida mas, vai ainda ser muito útil por isso, agradeça ainda não o ter trocado.

3 – Almofadas decorativas dão conforto às costas e alguma vida ao espaço. Podemos usar almofadas regulares ou com tecidos próprios para o exterior, assim ficam protegidas caso haja uma ou outra noite mais húmida. Use as que estão em pior estado, assim tem a desculpa perfeita quando tudo isto passar, para dar um novo look à sua sala.

créditos: Pixabay

4 – À medida que o sol se põe, vai começando a arrefecer. Tenha uma manta sempre à mão porque estes finais de tarde ainda são frescos.

5 – Para refrescar, sabe sempre bem uma água. Para fugir à água convencional que bebemos o dia inteiro, prepare uma água aromatizada pela manhã ou de véspera com hortelã, pepino e limão ou outra fruta.

6 – As plantas ajudam não só a decorar como a sentirmo-nos mais próximos da natureza. Alegram o espaço e muitas emanam aromas agradáveis que nos ajudam a relaxar, sendo por isso indispensáveis. Traga algumas que tem no interior para apanhar sol durante o dia.

créditos: Pixabay

Se não tem uma varanda suficientemente espaçosa para colocar tudo isto, ponha apenas as flores, coloque um cadeirão junto à janela com uma mesa de apoio, abra as portadas e usufrua do sol e do ar que vem de fora!

Um estudo de mercado concluiu que, mais de 60% dos portugueses utilizam as varandas para... colocar o estendal da roupa! É óbvio que a roupa precisa secar em algum lado e pode lá estar durante umas horas mas, depois deve ser retirada.

Não é mais agradável aproveitar estes espaços para relaxar? Depois desta experiência, vamos todos valorizar mais as nossas varandas/marquises e perceber que devemos tê-las arranjadas e preparadas o ano inteiro, de modo a podermos usufruir delas nos dias de sol.

Aproveite esta altura de resguardo e a chegada da primavera para fazer estas alterações.