Cores e texturas que alegram o jardim. Aprenda a criar ambientes distintos

No seu jardim, quintal, varanda ou apenas nos vasos, existem diversas formas de combinar as cores existentes na natureza. Veja como pode tornar o seu jardim original através da criação de ambientes diversos com o uso de cores e texturas. Quando estamos a planear restaurar um jardim, devemos pensar qual o tipo de ambiente que queremos obter. A combinação das cores é importante para criar um sentido de unidade e criar diferentes ambientes.

Isto além de jogar com a dimensão do espaço disponível. Se nunca jogou com cores, o recurso aos neutros pode ser uma ótima forma de começar a dar vida ao seu jardim sem o tornar excessivamente multicolor. Contrastes mais simples podem ser feitos combinando uma cor neutra como o branco ou preto com uma cor principal. São combinações apelativas e versáteis, com resultados uniformes embora possam carecer de contraste.

A importância da simplicidade

Se pretende começar apenas a combinar cores em vasos, uma forma simples de obter um bom resultado é utilizar plantas que tenham, além da folhagem verde, um tom semelhante ao do vaso utilizado, como por exemplo combinar vasos de terracota com plantas como a Cuphea ignea e o Lotus maculatus. Para criar mais contraste no seu jardim, experimente a combinação de uma cor primária como o amarelo, vermelho ou azul, com cores próximas.

Um exemplo deste contraste análogo é o uso do amarelo com o esverdeado ou o alaranjado. Pode combinar estas cores com plantas como a Canna laranja, o Isoplexis canariensis, os Antirrhinum (bocas-de-lobo), o Lotus maculatus ou mesmo a Cuphea ignea. Ainda usando este contraste com o intuito de criar um forte destaque, crie um contraste complementar como uso de cores opostas como o vermelho e o verde ou o amarelo e o violeta.

Vai notar que esta combinação irá chamar a atenção das visitas no seu jardim. Se gosta de brincar com as cores e a monotonia não é o seu forte, faça recurso de um contraste triédrico, combinando três cores distintas, como o vermelho, o amarelo e o azul, três cores com tonalidades que resultam (quase) sempre. Parece-lhe, assim, muito e confuso? Experimente este contraste com a certeza de que não irá retirar a harmonia ao jardim.

Novas cores e novos ambientes

Certos ambientes requerem, muitas vezes, combinações de cores mais simples. O recurso a uma cor neutra, como o branco, poderá tornar versátil o seu espaço, criando novos ambientes. Experimente combinar o branco com o verde e terá um resultado fresco. Agora, junte-lhe o amarelo e terá uma combinação com mais alegria. Se pretende um ambiente mais romântico, combine o branco com cores com o cor de rosa e o azul.

Para a criação de ambientes mais relaxados e contemporâneos, utilize o roxo em combinações diversas, tais como o uso do rosa com o cinza. Pode torná-lo mais sofisticado, utilizando plantas como o Melianthus major, a sálvia e a petúnia, recorrendo a vasos de metal galvanizado. O recurso a tons de púrpura combinados com verdes escuros e bronzes são ideais se pretende que o jardim tenha um ar sombrio e misterioso.

Poderá recriar o seu jardim de uma estação para outra, mudando uma só planta, como também sugerem muitos jardineiros profissionais. No mundo das plantas, a cor deve ser aliada à textura. A textura de um jardim é criada em parte pela densidade das plantas existentes, por isso pense se deseja um espaço denso com as cores concentradas ou se prefere um visual mais espaçado e leve, onde a cor se prolonga por todo o espaço.

A importância dos vasos e da folhagem

Dê prioridade à combinação de cores e texturas com a folhagem das plantas porque, enquanto as flores têm um período de vida mais curto, as folhas têm uma presença maior e mais marcante no seu jardim. As folhas conseguem transmitir diversas sensações, porque podem ser macias, sedosas, duras e mesmo espinhosas, criando ambientes diferentes. Assim, plantas macias e aveludadas apelam a ambientes relaxados e tranquilos.

Os vasos têm aqui também um papel importante, porque permitem realçar a textura das plantas e aumentar o impacto do conjunto criado. Experimente a combinação de plantas como a Cordyline australis ou o Phormium que possuem uma textura lustrosa e linear, num vaso de ferro forjado. Existem numerosas combinações possíveis com cores e texturas, pelo que aconselho que experimente e viva mais o seu jardim.

Texto: Bruno Aguiar (engenheiro do ambiente e de recursos naturais)