As folhas das suas flores têm um aspeto frágil? Se cortar periodicamente as pontas dos ramos, sobretudo quando se encontram desordenadas, consegue que desenvolvam folhagem mais densa, sabia? No caso do cóleo, uma flor da mesma família que o alecrim, a lavanda e a salva, que pode admirar na fotografia superior, se suprimir também as flores quando surgirem as gemas, estimula a produção de folhas e a planta fica fortalecida.

Folhas limpas para plantas mais saudáveis

A higiene adequada das suas plantas contribui para as manter saudáveis e vigorosas, além de aumentar a sua beleza. A sujidade acumulada sobre a folhagem pode afetar o processo de fotossíntese ao reduzir a quantidade de luz recebida e pode obstruir os poros através dos quais o exemplar respira. Passe uma esponja humedecida em sabonária pelas folhas lisas e grandes e limpe com o pincel seco as mais pequenas e aveludadas.

Os cuidados que deve ter no momento da rega

Atenção à rega. É um erro frequente regar demais quando se dão os primeiros sinais de desenvolvimento e pretendemos o seu estímulo. As consequências podem ser fatais. Se descobrir a tempo o dano que está a causar às suas plantas, talvez possa agir logo, fazendo o transplante para um vaso maior com substrato novo e mantendo-as uns dias sem regar. A terra nova absorve o excesso de humidade e evita o apodrecimento das raízes.