A estreita relação do Gato Preto com a sustentabilidade tem vindo a fazer com que a marca de decoração aposte cada vez mais em materiais recicláveis e com um impacto positivo no planeta. Dentro destes materiais, destacam-se os tecidos orgânicos, em especial, o linho.

Conheça as sugestões do Gato Preto:

Esta aposta contínua do Gato Preto no lançamento de coleções de têxteis compostos por esta específica fibra, resulta de todas as vantagens que lhe são associadas. Desde o seu processamento naturalmente orgânico, que praticamente não produz qualquer tipo de desperdício, à sua origem natural que o torna facilmente reciclável, o linho traduz-se num contributo valioso para a pegada ecológica e sustentabilidade do planeta.

Derivada de uma planta herbácea, o linho constitui-se de maneira fibrosa, o que o mune de um alto nível de maleabilidade e absorção de líquidos. Graças a esta última característica, a higienização dos artigos do Gato Preto feitos deste material, tais como: toalhas de mesa, guardanapos, runners, individuais e até cortinados, não será um problema, por serem de fácil lavagem na máquina.

Além dos benefícios em prol do compromisso da marca com o ambiente e da facilidade de manutenção, os artigos em linho são igualmente possuidores de uma extrema versatilidade, conferindo ainda leveza e frescura primaveris, que assentam na perfeição em qualquer lar nesta nova estação, bem como uma sensação inigualável de conforto, fruto da sua textura suave.

créditos: Gato Preto

Usar um runner JACKIE ou DONNA na mesa da sala de estar ou povoar as divisões com cortinados de linho DIANA ou NEPAL vão convidar até à sua casa a leveza e o conforto deste tecido delicado, com a garantia de sustentabilidade.