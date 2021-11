Uma casa deve ter personalidade, preferências e experiências do seu proprietário. Mas, como pode um apartamento refletir a singularidade do seu dono?

A Ukio, startup de tecnologia imobiliária com sede em Barcelona, desvenda alguns dos seus segredos de design únicos que espelham a filosofia da empresa que procura trazer a natureza para o caos urbano.

1. Plantar uma planta

As plantas acrescentam imediatamente mais carácter a um apartamento. Por vezes, tudo o que faz falta é uma planta grande na área de habitação para adicionar uma vibração ao espaço.

Para além do aspeto decorativo, as plantas têm múltiplos benefícios para a saúde, tais como a diminuição da ocorrência de pele seca, constipações, dores de garganta ou tosse.

Muitas plantas, nomeadamente o Lírio da Paz, Gerber Daisy e Palma de Bambu, também ajudam a remover os poluentes do ar. Estudos recentes sugerem uma planta em vaso por 100 m² de espaço interior.

Está também provado que as plantas ajudam a reduzir os níveis de stresse e a aumentar a produtividade. Segundo o relatório da American Psychological Association, trabalhadores e estudantes que tenham plantas no seu espaço de trabalho demonstram uma melhoria na concentração e memória.

Desta forma, ter uma planta decorativa de baixa manutenção no escritório ou em casa pode otimizar a produtividade e melhorar o dia-a-dia. E, se se tratar de um antúrio os níveis de stresse também diminuíram.

São muitas as pessoas que afirmam ter uma sensação positiva de bem-estar quando têm plantas por perto. No entanto, dado que as plantas são um ser vivo e requerem manutenção, as plantas secas também podem ser uma boa opção.

Apartamento Napa, em Madrid créditos: Ukio

2. Transforme a casa numa "experiência da sua pessoa"

Decorar uma casa não se trata apenas do que se pode ver, mas sim de toda a experiência. A Ukio presta muita atenção a este detalhe, procurando ativar outros sentidos, seja através de uma playlist personalizada criada no spotify, do uso de diferentes texturas no design, ou de um aroma personalizado – no caso da proptech, cada um dos cinco temas de design Ukio tem a sua própria essência.

A Ukio recomenda colocar o cheiro escolhido na entrada da casa para que possa respirá-lo mal entra. As experiências (e memórias dessas experiências) têm um grande impacto nas vidas das pessoas, tendo a capacidade de as deixar mais felizes do que inclusive bens materiais devido a todo o ciclo de prazer que proporcionam: planear a experiência, olhar para a experiência, apreciá-la, e por fim recordá-la.

Tornar um lar numa galeria de memórias positivas, quer seja com um cheiro que lembra a casa da avó e proporciona um conforto instantâneo, ou um aroma alusivo às férias passadas, evocará nos proprietários uma sensação imediata de bem-estar.

3. Algo antigo pode tornar-se algo novo

A Ukio defende a utilização de mobiliário em segunda mão, e material em segunda mão. Utilizar a imaginação para transformar material relativamente barato numa peça de decoração única. Um dos designers da startup sugere, por exemplo, o reaproveitamento de cestas de tecidos antigos e transformá-los em abajours que criarão um aspecto único em qualquer divisão.

Uma velha cadeira de madeira de jardim pode ser desmontada e transformada numa fruteira alta. Como estes, existem muitos outros exemplos simples que não requerem muito tempo ou espaço. E, ao fazê-lo reduz o desperdício e cria uma peça única que não será capaz de encontrar em mais lado nenhum.

Outra opção passa por incorporar artigos de coleção resultado de heranças de amigos ou família, ou que descobriu numa feira da ladra é uma ótima forma de dar à casa um aspeto intemporal. As tendências são ótimas, mas o vintage é para sempre.

4. Deixe o seu lado criativo brilhar

Adicionar uma peça de arte é um pequeno detalhe que pode ter um grande impacto. A arte não precisa de ser cara, na verdade, pode ser uma atividade divertida para uma tarde de fim de semana.

Visitar o mercado de arte local e descobrir um artista ou designer "desconhecido" para adicionar algo especial a casa é sempre uma boa ideia. Não deve existir medo em misturar artigos de preços altos com baixos. Os objetos mais humildes podem ter mais alma e ser a coisa mais bonita de uma sala.

Apartamento Naruko, em Lisboa créditos: Ukio

Pegar em tinta, lápis, tecido, fotografia, ou qualquer outro material que vá de encontro ao gosto pessoal e criar a própria obra de arte. Convidar amigos para participar no projeto, ou mesmo a título individual, pode ser uma forma de meditação. É uma maneira divertida e barata de dar um toque especial a um apartamento.

Por exemplo, peças de cores mais vibrantes devem estar à entrada, pois funcionam como um cartão de boas-vindas para os visitantes. Organizar a arte por temas e tamanhos é também uma boa sugestão para harmonizar a casa. Os apartamentos Ukio apresentam peças de decoração feitas à mão por designers internos.

No apartamento Naruko em Lisboa, a designer Marieke criou as suas próprias peças de arte no corredor.

5. Descubra as suas verdadeiras cores

A cor desempenha um papel crucial: ela pode acrescentar uma vibração, um calor, uma calma, ou uma energia a um espaço. A Ukio recomenda ir mais além, arriscar e mudar.

O branco é seguro, por isso a proptech sugere olhar para diferentes cores e diferentes técnicas de pintura de parede. Não é necessário pedir ajuda a um profissional, basta visitar uma loja de bricolage, escolher uma lata de tinta e pegar numa trincha.

Apartamento Koya, em Lisboa créditos: Ukio

A seleção da tinta é uma das decisões mais importantes e rentáveis que se podem tomar. Pintar as amostras de cor na parede para analisar as opções poderá ajudar bastante. Observá-las à luz natural, à luz do dia e à noite. Ter em conta como as cores afetam o estado de espírito também é importante.

Por exemplo, o azul é conhecido por transmitir a sensação de tranquilidade, o verde por ser refrescante e relaxante, e o amarelo, bem como o turquesa, são perfeitos para criar um espaço mais neutro. No entanto, se a preferência recair sob cores fortes, o laranja estimula a comunicação e a criatividade, e o preto pode ser usado para criar a ilusão de um cinema em casa se for pintado na parede de fundo da televisão ou para tornar a divisão mais acolhedora.

Apenas uma parede pode criar uma atmosfera diferente, mas é preciso ter em mente a casa como um todo, caso contrário poderá correr o risco de criar divisões desajustadas ao pintar uma de cada vez.